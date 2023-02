Milan-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il momento, per il Milan, è da incubo. I rossoneri, reduci dal ko nel derby con l'Inter, hanno incassato complessivamente quattro sconfitte consecutive, scivolando, in campionato, al di fuori della zona Champions. La formazione di Pioli si trova infatti ora al quinto posto a pari merito con l'Atalanta con i suoi 38 punti, a ben -18 dal Napoli capolista. Il Diavolo, quindi, ha assoluto bisogno di tornare a quella vittoria che manca addirittura dallo scorso 4 gennaio, quando Giroud e compagni espugnarono l'Arechi di Salerno per 1-2. Di fronte, nella gara in programma venerdì 10 febbraio alle 20.45 e valevole per la 22esima giornata di serie A, ci sarà però un Torino che si presenterà a San Siro in ottima forma: i granata, nelle ultime tre gare, hanno raccolto sette punti, portandosi al settimo posto della classifica. Gli uomini di Juric, inoltre, hanno già battuto a domicilio il Milan l'11 gennaio, quando si sono imposti per 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Milan-Torino, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Torino, confermerà la difesa a tre vista nel derby contro l'Inter, passando però da un prudente 3-5-2 ad un più propositivo 3-4-1-2, con Brahim Diaz favorito su De Ketelaere per il ruolo di trequartista. In attacco, dopo le ultime due panchine, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Leao al fianco di Giroud, con Origi pronto a subentrare in corso d'opera. In mezzo al campo, dove mancherà ancora Bennacer, probabile spazio per Krunic al fianco di Tonali, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. In difesa chance per Thiaw, preferito a Gabbia per completare il terzetto con Kalulu e Kjaer. In porta Tatarusanu.

Milan-Torino, le scelte di Juric

Juric, privo di Radonjic, Lazaro, Zima, Ricci e Pellegri, si affiderà al 3-4-2-1, con Miranchuk ed uno tra Vlasic e Karamoh ad agire alle spalle di Sanabria in attacco. A centrocampo Linetty accanto a Vieira con Aina e Vojvoda a presidiare le corsie laterali, in difesa spazio per Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Tra i pali Milinkovic-Savic.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz; Leao, Giroud. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Vieira, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

Milan-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Torino, in programma venerdì 10 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.