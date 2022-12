Mondiali 2022, tutti i premi individuali

Una finale pazzesca, destinata a rimanere nella storia, tanto che, da molti, è già stata definita la partita del secolo. Argentina-Francia, ultimo atto dei Mondiali 2022, è stata un vero e proprio spot per il calcio, con emozioni a non finire che hanno lasciato con il fiato sospeso non soltanto i tifosi delle due squadre, ma l'intero mondo del pallone. Alla fine, a trionfare, sono stati i sudamericani, che soltanto ai calci di rigore sono riusciti a piegare le resistenze dei transalpini, capaci di rimontare per due volte trascinati da uno straordinario Kylian Mbappé, autore di una tripletta. E proprio l'attaccante francese, con le tre reti segnate in finale, si è aggiudicato il titolo di capocannoniere del torneo con ben otto gol all'attivo, uno in più di Lionel Messi, che nella finalissima ha siglato una doppietta.

Poco male per la Pulce, che, oltre alla vittoria del titolo di campione del mondo con la sua Argentina, ha ottenuto anche il premio come miglior giocatore della manifestazione. Inevitabile fosse così, dato l'impressionante rendimento offerto dal fuoriclasse argentino in Qatar: proprio Messi, infatti, si è caricato sulle spalle l'intera squadra, trascinando i suoi verso il trionfo finale. A giocatori argentini sono andati anche gli altri due premi individuali assegnati al termine del torneo: quello di miglior giovane Under 21, che è andato ad Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 che milita nel Benfica, e di miglior portiere, conquistato da Emiliano Martinez, estremo difensore classe 1992 attualmente in forza all'Aston Villa in Premier League.

I premi individuali