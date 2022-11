Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione del Brasile

Tornare sul tetto del mondo, per la sesta volta nella sua storia. Questo l'obiettivo con cui il Brasile si presenterà ai Mondiali 2022, che prenderanno ufficialmente il via il 20 novembre. La Selecao, il cui ultimo trionfo risale al 2002, ha staccato il pass per il Qatar al termine di un percorso netto, con quattordici vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle qualificazioni. Un andamento che testimonia la bontà della rosa a disposizione del commissario tecnico Tite, il quale, nei giorni scorsi, ha reso nota la lista dei 26 giocatori convocati per il torneo.

Il Brasile, nella prima fase dei Mondiali 2022, è stato inserito nel girone G, nel quale se la vedrà con Serbia, Svizzera e Camerun. L'esordio, per i sudamericani, è fissato per giovedì 24 novembre, quando Neymar e accompagni affronteranno la Serbia. Secondo impegno il 28 novembre contro la Svizzera, ultima sfida del girone il 2 dicembre contro il Camerun.

Le scelte di Tite

Tite, nel cammino di qualificazione che ha portato al Mondiale, si è affidato per lo più al 4-2-3-1, modulo che dovrebbe essere riproposto anche in Qatar. Tra i pali il portiere del Liverpool Alisson sarà preferito a quello del Manchester City Ederson, con Weverton (Palmeiras) che ricoprirà il ruolo di terzo. In difesa la coppia centrale sarà formata dall'esperto Thiago Silva e da Marquinhos, favoriti su Militao, mentre le corsie esterne dovrebbero essere presidiate a destra da Danilo e a sinistra da Alex Telles (in vantaggio su Alex Sandro). A centrocampo inamovibile Casemiro, con Bruno Guimares e Fred a contendersi l'altra maglia.

Abbondanza di scelte, infine, là davanti. Il terminale offensivo dovrebbe essere l'attaccante del Tottenham Richarlison, con Neymar, Paquetà e Rapinha i principali indiziati ad agire alle sue spalle. Attenzione, però, a Vinicius, che scalpita per trovare un posto nello schieramento iniziale.

La probabile formazione del Brasile

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Fred; Rapinha, Neymar, Paquetà; Richarlison. All. Tite