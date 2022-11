Mondiali 2022 Qatar, le quote capocannoniere: i favoriti alla vittoria della classifica marcatori

È iniziato il conto alla rovescia per il via ai Mondiali 2022, che si disputeranno tra il 20 novembre ed il 18 dicembre in Qatar. Ad alzare il sipario sulla manifestazione la sfida tra i padroni di casa e l'Ecuador, in programma domenica prossima alle 17 italiane. Un torneo al quale, per la seconda volta consecutiva, non prenderà parte l'Italia, eliminata dalla Macedonia del Nord ai playoff di qualificazione. Presenti, invece, tutte le altre big, a partire dalla Francia campione in carica.

La manifestazione, come da tradizione, costituirà una vetrina importante anche a livello individuale, con numerosi giocatori vogliosi di mettersi in luce. Vediamo chi, tra questi, ha più probabilità di conquistare il titolo di capocannoniere secondo i bookmakers.

Mondiali 2022, i favoriti alla vittoria del titolo di capocannoniere

Principale candidato alla vittoria della classifica marcatori dei Mondiali 2022, secondo le agenzie di scommesse, è Harry Kane. Il titolo di capocannoniere da parte del centravanti dell'Inghilterra è quotato 7,50 da Sisal e 8 da Snai. Alle spalle dell'attaccante inglese il francese Kylian Mbappé, quotato 9 da Sisal e 10 da Snai. Seguono, poi, l'altro francese Karim Benzema (12 per Snai e Sisal), l'argentino Lionel Messi (12 per Snai e Sisal), il portoghese Cristiano Ronaldo (12 per Sisal, 15 per Snai), il brasiliano Neymar (12 per Sisal, 15 per Snai) ed il belga Romelu Lukaku (12 per Sisal, 20 per Snai).

Mondiali 2022 Qatar, le quote capocannoniere Snai

Harry Kane (Inghilterra) 8

Kylian Mbappé (Francia) 10

Karim Benzema (Francia) 12

Lionel Messi (Argentina) 12

Neymar (Brasile) 15

Cristiano Ronaldo (Portogallo) 15

Romelu Lukaku (Belgio) 20

Lautaro Martinez (Argentina) 25

Gabriel Jesus (Brasile) 25

Memphis Depay (Olanda) 25

Diogo Jota (Portogallo) 33

Robert Lewandowski (Polonia) 33

Guilherme Pedro (Brasile) 33

Richarlison (Brasile) 33

Alvaro Morata (Spagna) 33

Mondiali 2022 Qatar, le quote capocannoniere Sisal