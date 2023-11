Monza-Juventus in tv e streaming: dove vederla e formazioni

Il pareggio contro l'Inter ha lasciato intatti i sogni scudetto della Juventus, che adesso, nella serata di venerdì 1 dicembre (fischio d'inizio alle 20.45), è attesa all'U-Power Stadium dal Monza nella gara valevole per la 14esima giornata del campionato di serie A. Una sfida non priva di insidie, dato che i biancorossi, anche nel corso di questa stagione, si stanno confermando squadra solida e difficile da affrontare. I bianconeri, tuttavia, sembrano aver acquisito consapevolezza nei propri mezzi e si recheranno in Brianza per conquistare l'intera posta in palio.

Monza-Juventus, le scelte di Palladino

Palladino, per il match contro la Juventus, dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Colombo come terminale offensivo. Alle spalle dell'ex Lecce spazio per Colpani e Mota Carvalho, mentre in mezzo al campo la coppia centrale sarà formata da Gagliardini e Pessina. Sulle corsie esterne Kyriakopoulos e Ciurria, mentre in difesa il terzetto sarà composto da D'Ambrosio, Caldirola e Pablo Marì. In porta Di Gregorio.

Monza-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, ritrova Danilo, che dovrebbe però partire dalla panchina. In difesa, nel 3-5-2 bianconero, ancora spazio quindi per Gatti, Bremer e Rugani. A centrocampo tornerà dal primo minuto Locatelli, che si piazzerà davanti alla difesa: ai suoi lati McKennie (favorito su Miretti) e Rabiot con Cambiaso e Kostic sulle corsie esterne. In attacco il tandem Vlahovic-Chiesa, con Kean e Milik pronti a subentrare.

Monza-Juventus, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, Pablo Marì; Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Monza-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Juventus, in programma venerdì 1 dicembre alle 20.45 all'U-Power Stadium e valevole per la 14esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.