Monza-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Vincere per allungare la striscia positiva. Il Milan, reduce da tre successi consecutivi tra campionato ed Europa League, andrà a caccia del massimo risultato anche nella trasferta sul campo del Monza, in programma domenica 18 febbraio alle 20.45 e valevole per la 25esima giornata di serie A. I rossoneri, al momento, occupano la terza posizione in classifica, a -8 dall'Inter capolista (che ha giocato una partita in meno) e a -1 dalla Juventus. I brianzoli, invece, sono undicesimi e negli ultimi tre match hanno raccolto cinque punti (vittoria con il Sassuolo e pareggi a reti bianche con Udinese e Verona).

Monza-Milan, le scelte di Palladino

Palladino, per la sfida contro il Milan, si affiderà al collaudato 3-4-2-1, con Colpani e Mota Carvalho chiamati a supportare in attacco Djuric (Carboni l'alternativa). In mezzo al campo Pessina ed uno tra Gagliardini ed Akpa Akpro, con Birindelli e Zerbin sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Di Gregorio, il terzetto formato da D'Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola.

Monza-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, potrebbe attuare un po' di turnover. In attacco Jovic potrebbe far rifiatare Giroud, mentre sulla trequarti avanza la propria candidatura Okafor, con Leao inizialmente in panchina. In mezzo al campo, al fianco di Reijnders, che ha scontato la squalifica, probabile chance per Adli, mentre al centro della difesa si rivedrà Thiaw (che ha smaltito l'infortunio) al fianco di Gabbia. Terzini Florenzi ed Hernandez, in porta Maignan.

Monza-Milan, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, P. Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli

Monza-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Milan, in programma domenica 18 febbraio alle 20.45 e valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.