Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida per la Champions al Maradona sabato alle 12,30. Napoli-Atalanta apre la giornata del ritorno della Serie A dopo la sosta per le Nazionali e in palio ci sono punti importanti. Le due squadre sono infatti in corsa per il quarto posto ma non possono più sbagliare perché il Bologna è distante nove e sette punti e giocherà contro la Salernitana in casa. Vietato perdere quindi per Calzona e Gasperini per non vedere scappare anche la Roma quinta, posizione che grazie al ranking può dare uno spazio in più all'Italia in Champions League.

Napoli-Atalanta, le scelte di Calzona

Problemi in attacco per il Napoli che perde Kvaratskhelia dopo l'infortunio in Nazionale. Al suo posto giocherà con ogni probabilità Raspadori che chiuderà il tridente con Osimhen e Politano, inamovibili. Per il resto nessuna novità nel 4-3-3 con Lobotka a comandare le operazioni in mezzo al campo sostenuto da Traorè e Anguissa. In difesa Juan Jesus dovrebbe essere promosso capitano dopo il caso Acerbi e fare coppia con Rrahmani. A sinistra Mario Rui favorito su Olivera.

Napoli-Atalanta, le scelte di Gasperini

Nella Dea non ci sarà De Ketelaere alle prese con un problema fisico mentre recupera Koopmeiners anche se ancora non è sicura la sua presenza dal primo minuto. Se dovesse farcela l'olandese giocherà in attacco insieme a Lookman e Scamacca altrimenti spazio a uno tra Pasalic e Miranchuk. In difesa ballottaggio tra Hien e Djimsiti con il secondo che è acciaccato, a destra Holm dovrebbe essere favorito su Zappacosta

Napoli-Atalanta, probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson; Ruggeri; Pasalic, Lookman, Scamacca

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona di sabato alle 12,30 tra Napoli e Atalanta sarà trasmessa in diretta da Dazn sul sito ufficiale e sulla App, mentre gli abbonati Sky potranno guardare la partita direttamente in tv al canale 214. La telecronaca sarà a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin.