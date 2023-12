Napoli-Inter, le quote dei bookmakers

Un big match da non perdere, quello in programma domenica 3 dicembre alle 20.45 allo stadio Maradona. Il Napoli, adesso guidato in panchina da Walter Mazzarri dopo l'esonero di Rudi Garcia, ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, capolista del torneo. Una sfida importante per entrambe le squadre, soprattutto per gli azzurri: i partenopei, che si trovano al momento al quarto posto della classifica a -8 dai nerazzurri, in caso di successo potrebbero infatti rilanciare le proprie ambizioni scudetto. Per Lautaro e compagni, reduci dal pareggio per 3-3 con il Benfica in Champions League, la possibilità invece di infliggere ai campani il colpo del ko.

Le quote

Una gara, quella del Maradona, che si preannuncia particolarmente equilibrata. Un leggero vantaggio nel pronostico, secondo i bookmakers, lo ha però l'Inter: la vittoria dei nerazzurri, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal) è quotata tra 2.40 e 2.45, mentre il successo dei partenopei si aggira tra 2.80 e 2.90. Più alta la quota del segno X, che va da 3.20 a 3.50.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Napoli-Inter: