Olanda-Croazia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà Olanda-Croazia ad aprire il programma delle Final Four dell'edizione 2022/2023 della Nations League. La semifinale tra gli uomini di Koeman e quelli di Dalic, che hanno chiuso al primo posto rispettivamente il gruppo 3 ed il gruppo 1 della Lega A, si giocherà mercoledì 14 giugno alle 20.45 allo stadio Feijenoord di Rotterdam. La vincente della sfida, in finale, affronterà una tra Spagna e Italia (Furie Rosse e azzurri si affronteranno tra loro nella serata di giovedì 15 giugno).

Olanda-Croazia, le scelte di Koeman

Il commissario tecnico degli orange Koeman, per la sfida contro la Croazia, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Bergwijn e Xavi Simons ad affiancare Depay nel tridente offensivo. In mezzo al campo possibile chance per Wijnaldum, pronto a completare il reparto con De Jong e De Roon. In difesa coppia centrale formata da De Ligt e Van Dijk, con Dumfries e Akè sulle corsie esterne. In porta Noppert.

Olanda-Croazia, le scelte di Dalic

Stesso modulo dall'altra parte per Dalic, con Pasalic, Kramaric e Perisic a formare il tridente d'attacco. A centrocampo inamovibili Modric, Brozovic e Kovacic, che garantiscono grande qualità di palleggio alla squadra. In difesa Sutalo al fianco di Gvardiol per comporre la coppia centrale, con Juranovic a destra e Sosa a sinistra. In porta Livakovic.

Olanda-Croazia, le probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; F. De Jong, De Roon, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Xavi Simons. Ct. Koeman

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic

Olanda-Croazia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Olanda-Croazia, in programma mercoledì 14 giugno alle 21 allo stadio Feijenoord di Rotterdam, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. La partita sarà trasmessa anche da Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Footbal (numero 203 del satellite). Il match, infine, sarà visibile in streaming sul sito di Tv8 e SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.