Ndicka ha un malore e si accascia al suolo, Roma-Udinese sospesa: "Possibile infarto"

Sospesa Udinese-Roma dopo il malore del difensore giallorosso Ndicka, portavo via in barella ma cosciente. Il risultato da cui si ripartirà è l'1-1 del 72', quando il difensore si è accasciato. La decisione dell'arbitro Pairetto, presa d'accordo don i due allenatori, è stata accolta con un grande applauso dello stadio friulano. Daniele De Rossi ha testimoniato, da quanto si apprende, che "i ragazzi non se la sentono di continuare", sentimento condiviso anche dai giocatori dell'Udinese. Ora occorrerà individuare la data per la prosecuzione del match.

Come sta Ndicka, uscito in barella per un malore: aggiornamenti sulle condizioni

Secondo quanto si apprende il difensore della Roma Ndicka è stato trasportato in ospedale a Udine per accertamenti. Non emergono altri particolari del suo malore, anche se a bordo campo si parlava di un possibile infarto.

Le due società hanno reso noto che nessun tesserato rilascerà interviste fino a quando non si conosceranno le condizioni del calciatore, al termine degli accertamenti cardiologici ai quali viene sottoposto in queste ore all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo. Significa che N'Dicka non è in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento