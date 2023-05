Lo Spezia si tiene stretto Nzola

Mbala Nzola ha ufficialmente rinnovato il contratto con lo Spezia. L'attaccante delle Aquile ha messo la firma sull'accordo fino al 2026 nonostante la situazione in classifica non sia delle migliori per la sua squadra. I bianchi infatti sono stati sorpassate proprio domenica scorsa dal Verona che ora ha tre punti di vantaggio e ha relegato i liguri in terzultima posizione.

Nzola rinnova con lo Spezia

La salvezza è diventata più difficile soprattutto dopo le ultime sconfitte una dietro l'altra che hanno coinciso con il buon momento dell'Hellas che ha ribaltato le carte in tavola. Così al Picco sperano di riuscire a controsorpassare l'avversario per restare per il terzo anno consecutivo nella massima serie del calcio italiano.

Di sicuro Nzola sarà di grande aiuto, il centravanti ha già segnato 13 gol in campionato, un' ottima stagione considerato che non è sempre stato a disposizione della squadra a causa di qualche infortunio, compreso l'ultimo che lo ha tenuto fuori contro Atalanta e Monza. Il centravanti è entrato nella ripresa con la Cremonese ma non è riuscito ad evitare la sconfitta dei suoi. La sensazione è che sarà comunque in campo dal primo minuto contro il Milan.

Nzola è nel mirino di alcuni club di Serie A per la prossima stagione, il rinnovo di contratto non significa necessariamente che resterà a Spezia fino al 2026, ma di sicuro grazie a questa firma il club ligure potrà sedersi ad eventuali tavoli di trattativa con maggiore forza rispetto a prima.