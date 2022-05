Inter, Onana o Handanovic: chi sarà il portiere titolare?

L'Inter se ne è aggiudicata da tempo le prestazioni e adesso André Onana, portiere camerunese classe 1996, si appresta a vivere la sua prima stagione in Italia. In uscita dall'Ajax a parametro zero, l'estremo difensore si unirà al gruppo di Simone Inzaghi a partire da luglio ed ha già iniziato ad assaporare l'atmosfera milanese nei giorni scorsi, durante i quali si è recato al Meazza e nella sede del club in Viale della Liberazione. L'avventura nerazzurra di Onana, al contrario di quanto si ipotizzava nei mesi scorsi, sarà caratterizzata, almeno inizialmente, dalla convivenza con Samir Handanovic: lo sloveno, infatti, prolungherà il proprio contratto con l'Inter per un altro anno e per il tecnico, quindi, si aprirà il dilemma su a chi affidare la difesa della propria porta.

Chi sarà il titolare tra Onana e Handanovic

Handanovic, malgrado sia reduce da una stagione caratterizzata da alti e bassi ed una carta d'identità non più verde (lo sloveno spegnerà 38 candeline il prossimo 14 luglio), non si ritiene ancora un "secondo" e, di conseguenza, si giocherà le proprie carte per mantenere il ruolo di titolare. Onana, da parte sua, è approdato a Milano con l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista e non di vice. Tutto ciò darà vita ad una convivenza spinosa e delicata, in cui Simone Inzaghi sarà chiamato a gestire con oculatezza la situazione per evitare problemi all'interno del gruppo.

La via più probabile, stando così le cose, è che tra lo sloveno ed il camerunese possa esserci una sorta di staffetta, con i due portieri impiegati, grosso modo, nello stesso numero di gare. Questo prima dell'addio di Handanovic, che dovrebbe concretizzarsi nel 2023: a quel punto Onana, dopo un primo anno di apprendistato, diventerebbere il numero uno a tutti gli effetti.