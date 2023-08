Juventus, mistero Pogba: quante partite potrebbe saltare

Un'annata, quella passata, in cui il campo lo ha visto con il contagocce, collezionando complessivamente soltanto dieci presenze ed un minutaggio bassissimo. Ed anche quella ormai alle porte, per Paul Pogba, rischia di tramutarsi nell'ennesima stagione travagliata. Sì, perché il francese, in queste settimane di preparazione, ha lavorato per lo più a parte, risentendo ancora del problema muscolare accusato nei mesi scorsi. Una situazione che sta mettendo in allarme l'intero ambiente bianconero, che teme di dover fare nuovamente a meno a lungo del Polpo.

I tempi di recupero

Ad oggi, sui tempi di recupero di Pogba, regna ancora il mistero. L'unica certezza è che il centrocampista non sarà a disposizione per l'esordio in campionato della Juventus, previsto per domenica 20 agosto alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ed il francese, verosimilmente, sarà ancora ai box anche per i successivi impegni contro Bologna (27 agosto) ed Empoli (3 settembre). Da lì in poi si navigherà un po' a vista, con Pogba che verrà utilizzato da Allegri soltanto quando arriveranno piene garanzie sul suo stato fisico. Il rischio, ad oggi, è che l'ex Manchester United sia costretto a guardare i suoi compagni da lontano fino ad ottobre, saltando quindi tutti gli impegni di settembre. Uno scenario che aprirebbe nuovi dubbi sulla bontà dell'operazione portata a termine dalla dirigenza bianconera soltanto un anno fa, quando la Juventus ha deciso di riportare il Polpo a Torino garantendogli un ingaggio d'oro.