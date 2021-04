Juventus, in bilico il futuro di Dybala: le possibili destinazioni della Joya

Potrebbe essere lontano da Torino il futuro di Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus, finito in queste ore al centro di un vero e proprio caso assieme ai compagni di squadra Arthur e McKennie, con i quali avrebbe partecipato ad un party organizzato nella casa dello statunitense violando le norme anti Covid, sembra infatti ormai un corpo estraneo alla Vecchia Signora, complice una stagione tormentata da continui guai fisici. Il club, nell'immediato futuro, potrebbe quindi decidere di fare a meno della Joya, puntando al suo posto su un altro profilo di primo piano come quello di Sergio Aguero, che lascerà il Manchester City a parametro zero a giugno.

Juventus, le possibili destinazioni di Dybala

Dybala potrebbe essere messo sul mercato in estate, con i bianconeri che, per lasciar partire il giocatore, chiederebbero una cifra attorno ai 75 milioni di euro. Difficile, ad oggi, che il suo contratto in scadenza nel 2022 possa infatti essere rinnovato, con la dirigenza che potrebbe così provare a piazzarlo a qualche big straniera (come ad esempio il Manchester United o il Paris Saint-Germain), anche se un pensierino sul calciatore, in caso di situazione finanziaria idonea, potrebbe farlo anche l'Inter di Antonio Conte.