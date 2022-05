Perisic, l'Inter prepara l'offerta per il rinnovo: le ultime

È ancora in bilico il futuro di Ivan Perisic. Il croato, al termine della stagione, andrà in scadenza di contratto con l'Inter, con giocatore e club che non hanno ancora raggiunto l'intesa per il rinnovo. A spaventare i tifosi nerazzurri le dichiarazioni dell'esterno, che, dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus, ha candidamente affermato che "con i giocatori importanti non si aspetta l'ultimo momento, non si fa così". Parole che sanno di rottura, con la dirigenza interista che, tuttavia, farà ancora un tentativo per convincere l'ex Bayern Monaco a continuare la sua avventura a Milano.

Inter, incontro con Perisic al termine del campionato

L'Inter avrebbe già fissato con Perisic un incontro al termine del campionato, durante il quale discutere dell'ultima offerta nerazzurra. Sul piatto il club di Steven Zhang metterebbe un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, che potrebbe tuttavia non bastare a convincere il giocatore. Il croato, infatti, vorrebbe qualcosa in più, anche "approfittando" dell'interesse nei suoi confronti di altre squadre, tra cui Juventus e Chelsea. L'Inter, però, non vorrebbe farsi prendere per la gola, visto l'arrivo in sede di mercato a gennaio di Robin Gosens, pronto eventualmente a raccoglierne l'eredità.