É morto Pino Wilson, "il capitano" del primo scudetto della Lazio

Tutti i tifosi biancocelesti lo ricordano semplicemente come "il capitano", che negli anni 'un campione che negli anni '70 aveva legato il suo nome alla straordinaria avventura della Lazio di Tommaso Maestrelli. Giuseppe 'Pino' Wilson, inglese di nascita trasferitosi a Napoli fin da bambino, fu acquistato dalla società capitolina nel 1969 dall'Internapoli insieme a Giorgio Chinaglia. Considerato uno dei difensori più forti della sua generazione, giocò 324 partite con la maglia biancoceleste detenendo a lungo il primato di presenze con la Lazio. Wilson si è spento a Roma in seguito ad un ictus.

Pino Wilson, il leader della "banda Maestrelli"

Difensore elegante e allo stesso tempo grintoso, giocò un ruolo da leader nella cosiddetta 'banda Maestrelli' che negli anni '70 si impose prepotentemente all'attenzione del calcio italiano e arrivò alla conquista del sospirato primo scudetto della Lazio, al termine della stagione 1973-1974. Fu tra i calciatori che riuscirono a gestire i drammatici momenti di caos seguiti alla morte, il 28 ottobre del 1979, del tifoso laziale Vincenzo Paparelli, colpito da un razzo esploso dalla curva sud romanista prima di un derby.

Fu proprio Wilson, in quella fase concitata, ad andare sotto la curva nord a parlare con i tifosi per ristabilire la calma ed evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Coinvolto nel 1980 nella vicenda del Totonero insieme ai compagni di squadra Cacciatori, Giordano e Manfredonia, fu squalificato dalla giustizia sportiva per tre anni e riabilitato nel 1982. Prima del ritiro Wilson disputò nel 1983 un ultimo campionato da professionista con i canadesi dell'Inter Montréal.

Il figlio di Maestrelli: "Riposerà vicino a papà e Chinaglia"

"Una notizia inaspettata. La scorsa settimana siamo stati insieme in Puglia per una manifestazione dedicata a mio padre. Abbiamo trascorso una giornata intera insieme, mai e poi mai potevo pensare a quanto accaduto. Abbiamo deciso che sarà sepolto nella cappella di famiglia, insieme a mio padre, e Giorgio (Chinaglia, ndr)" nel cimitero di Prima Porta a Roma. A dirlo all'Adnkronos Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso compianto tecnico biancoceleste, dopo la morte, stanotte, di Pino Wilson, capitano della Lazio campione d'Italia nella stagione 1973-74. "E' stata una figura importante per noi - racconta Massimo Maestrelli - A seguito della morte di mio padre, lui tutte le domeniche che la Lazio giocava in casa, dopo la partita portava i pasticcini e prendevamo il tè insieme, con mia mamma e miei fratelli. Ci ha riempito il cuore e l'anima per tanto tempo. Un gesto così bello! Per me lui era un punto di riferimento". Molto probabilmente i funerali ci saranno martedì, "i figli stanno già organizzando la messa".