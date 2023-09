Paul Pogba positivo al doping: trovate tracce di testosterone

Il giocatore della Juventus Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo della prima giornata di campionato il 20 agosto, in occasione di Udinese-Juventus. Nella gara in questione Pogba non era neppure sceso in campo. La notizia, riportata da diverse agenzie di stampa, non ha ancora trovato conferme ufficiali. Il centrocampista bianconero ora avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi, ma dovrebbe essere sospeso in via cautelare. Se la positività dovesse essere confermata, il giocatore francese verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping. A meno che non decida di patteggiare.

L'intervista: "Il calcio è crudele, ma non mi arrenderò mai"

Solo qualche ora fa, in un'intervista rilasciata ad Al Jazeera, Pogba aveva parlato delle difficoltà incontrate negli ultimi anni (a causa dei continui infortuni) e della sua voglia di riscatto: "Volevo smettere.Il denaro cambia le persone. Può distruggere una famiglia. Può creare una guerra. A volte pensavo: non voglio più avere soldi. Semplicemente non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi. A volte è dura". Quindi il centrocampista ha risposto a chi lo ha criticato per le sue prestazioni sul campo: "Voglio farli mangiare le loro parole. Voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me. Non mi arrenderò mai", ha detto. "Il calcio - ha spiegato - è molto bello, ma è crudele. Le persone possono dimenticarti. Puoi fare qualcosa di grande: il giorno dopo non sei nessuno".

