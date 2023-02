Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 22ª giornata

Si disputerà tra il 10 ed il 13 febbraio la 22esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Milan-Torino. Il Napoli capolista ospiterà al Maradona la Cremonese, mentre l'Inter farà visita alla Sampdoria nel Monday Night. Impegni interni rispettivamente contro Fiorentina e Atalanta per Juventus e Lazio, Roma a Lecce. Completano il quadro Empoli-Spezia, Udinese-Sassuolo, Bologna-Monza e Verona-Salernitana.

22esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il Verona che batte (e inguaia) la Salernitana

Dopo una prima parte di stagione disastrosa, il Verona sta finalmente dando qualche segnale di risveglio nelle ultime settimane. Gli scaligeri sono in serie positiva da tre gare, nelle quali hanno raccolto complessivamente 5 punti portandosi a -4 dalla zona salvezza. I veneti andranno ora alla ricerca di quella che sarebbe una fondamentale vittoria contro la Salernitana, formazione che, al contrario, ha stentato non poco nell'ultimo periodo.

Il Sassuolo che espugna Udine

Due vittorie consecutive per il Sassuolo, che, dopo aver travolto a San Siro per 5-2 il Milan, si è imposto di fronte al proprio pubblico per 1-0 sull'Atalanta. Una striscia che i neroverdi vogliono allungare alla Dacia Arena contro un Udinese che, dopo un inizio di stagione sprint, sembra aver perso un po' di brillantezza.

Il blitz dell'Atalanta

Un vero e proprio spareggio Champions, quello che andrà in scena allo stadio Olimpico, dove la Lazio ospiterà l'Atalanta di Gasperini. I biancocelesti, nelle ultime due gare, hanno raccolto solamente due punti contro Fiorentina e Verona, mostrando un gioco sottotono rispetto alle precedenti uscite. Non un momento particolarmente brillante neanche per la Dea, reduce dal ko con il Sassuolo. Gasperini, tuttavia, sa come preparare a meglio queste gare ed i bergamaschi potrebbero anche fare il colpaccio.