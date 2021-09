Qualificazioni Mondiali 2022, le partite in programma sabato 4 e domenica 5 settembre

Quinta giornata dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022. In campo, tra le altre, anche l'Italia di Roberto Mancini, reduce dal pareggio interno con la Bulgaria: gli azzurri, nella serata di domenica 5 settembre (fischio d'inizio alle 20.45 al St. Jakob-Park di Basiliea), faranno visita alla Svizzera in una sfida fondamentale per la leadership nel gruppo C. Tra le altre sfide spiccano Germania-Armenia, Belgio-Repubblica Ceca, Ucraina-Francia e Olanda-Montenegro.

Qualificazioni Mondiali 2022, le partite in programma sabato 4 settembre

Finlandia-Kazakistan (gruppo D, ore 15)

Irlanda-Azerbaigian (gruppo A, ore 18)

Serbia-Lussemburgo (gruppo A, ore 18)

Lettonia-Norvegia (gruppo G, ore 18)

Cipro-Russia (gruppo H, ore 18)

Slovenia-Malta (gruppo H, ore 18)

Far Oer-Danimarca (gruppo F, ore 20.45)

Israele-Austria (gruppo F, ore 20.45)

Scozia-Moldavia (gruppo F, ore 20.45)

Olanda-Montenegro (gruppo G, ore 20.45)

Gibilterra-Turchia (gruppo G, ore 20.45)

Ucraina-Francia (gruppo D, ore 20.45)

Slovacchia-Crozia (gruppo H, ore 20.45)

Qualificazioni Mondiali 2022, le partite in programma domenica 5 settembre