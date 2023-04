Milan, la strategia per il rinnovo di Rafael Leao

Finalmente il vero Leao. Dopo tante, troppe prestazioni sottotono, il portoghese è tornato protagonista siglando una doppietta nella travolgente vittoria del suo Milan per 4-0 al Maradona di Napoli. Una prova maiuscola quella dell'attaccante, che, con il ritorno dei rossoneri al 4-2-3-1, ha ritrovato fiducia ed entusiasmo. E proprio l'ex Lille, adesso, è chiamato a caricarsi sulle spalle la squadra in questo finale di stagione per cercare di difendere l'attuale piazzamento Champions, con il Diavolo oggi terzo in classifica con appena un punto di vantaggio su Inter e Roma. Ma Leao, oltre che per il presente, è fondamentale anche per il futuro del Milan, con il club che, non a caso, sta lavorando a fondo per rinnovare al giocatore il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024.

La trattativa per il rinnovo, in realtà, va avanti già da tempo, senza però che sia ancora arrivata una fumata bianca. La divergenza tra le parti, in particolare, verterebbe sulla clausola rescissoria, che il Milan vorrebbe mantenere come oggi a 150 milioni e che il portoghese vorrebbe invece dimezzare. Una distanza che, nelle settimane precedenti, ha causato un vero e proprio stand-by. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare nell'immediato futuro, soprattutto se i rossoneri dovessero garantire nuovamente a Leao la vetrina Champions.

Il Milan, per trovare un punto d'incontro con il giocatore, potrebbe perseguire la pista del rinnovo breve, con un allungamento del contratto per due o tre stagioni ad una cifra attorno ai 7,5 milioni di euro all'anno. Ogni approfondimento, tuttavia, verrà rimandato dopo la doppia sfida di Champions League contro il Napoli: la dirigenza, infatti, vuole lasciare tranquillo l'attaccante in quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio momento decisivo della stagione. La qualificazione alla semifinale, inoltre, garantirebbe al Diavolo ulteriori entrate, fondamentali per presentare un'offerta che possa soddisfare Leao.