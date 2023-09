Roma-Frosinone, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Nel momento più complesso attraversato dalla gestione Mourinho, la Roma fa appello all’orgoglio per rialzarsi dopo la disfatta di Marassi contro il Genoa. Cinque i punti finora messi in cassaforte dai giallorossi, quattro in meno di un Frosinone che dall’inizio della stagione – contando anche la Coppa Italia – è uscit sconfitto solo dal confronto diretto coi campioni d’Italia del Napoli, mostrando anche piglio e solidità nel risalire da situazioni di svantaggio (quattro le lunghezze “riacciuffate” in rimonta, con Napoli e Lecce in testa a questa speciale graduatoria) che l’hanno portato a collezionare cinque risultati utili consecutivi. Per il Frosinone ci sarà anche da sfatare un...tabù, visto che nelle otto partite giocate in Serie A contro squadre della sua stessa regione, i ciociari hanno raccolto un solo punto, risalente a febbraio 2016 (0-0 contro la Lazio). Disco rosso fisso invece contro la Roma, che ha vinto tutte e quattro le sfide nel massimo campionato, l’ultima delle quali 3-2 a febbraio 2019 con in panchina proprio l’attuale allenatore dei gialloazzurri, Eusebio Di Francesco. A confortare i giallorossi, anche la statistica legata alle gare contro le neopromosse: sono ben 24 le partite casalinghe consecutive senza sconfitta contro le matricole della Serie A, con ben 22 vittorie ed una media di quasi tre gol segnati a partita.

Roma-Frosinone, le scelte di Mourinho

Con lo stop di Llorente, che si va a sommare a quelli di Kumbulla e Smalling, probabile il ricorso a Cristante che arretrerà a dirigere la difesa che si completerà con Mancini e Ndicka davanti a Rui Patricio. L’undici iniziale prevederà quindi l’inserimento di Aouar in mediana accanto a Pellegrini e Paredes (con Bove dalla panchina), mentre sulle fasce favoriti Kristensen sul versante destro e Spinazzola in vantaggio su Zalewski sul binario mancino. Davanti, spazio ancora a Lukaku e Dybala, ai quali Belotti ed El Shaarawy potrebbero dare il cambio in corso d’opera. Tra le soluzioni alternative per ovviare all’emergenza nella retroguardia, l’utilizzo di Celik come braccetto al posto di Paredes (il quale a centrocampo sarebbe rimpiazzato da Cristante) o il ricorso – meno probabile – ad una difesa a quattro che prevederebbe l’allineamento degli esterni di centrocampo alla coppia centrale difensiva.

Roma-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Dopo aver confermato con la Fiorentina dieci undicesimi della squadra scesa in campo a Salerno, l’allenatore gialloazzurro potrebbe optare per un moderato turnover all’Olimpico, attendendo il recupero di Kaio Jorge e Lirola. Tra i pali Turati, in difesa Monterisi potrebbe far rifiatare uno tra Oyono a destra e Romagnoli in mezzo, titolari insieme all’altro centrali Okoli ed al esterno sinistro Marchizza. Nella zona mediana, Garritano e Brescianini si contendono una maglia da titolare per completare il reparto che contempla anche Barrenechea e Mazzitelli, ma crescono anche le quotazioni di Bourabia che potrebbe trovare spazio nell’undici titolare. In avanti solito dubbio Baez-Caso sul versante offensivo sinistro, a destra si posizionerà Soulé e Cheddira al centro del tridente, con Cuni a disposizione per un’eventuale staffetta. Indisponibili Harroui e Gelli.

Roma-Frosinone, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ndicka, Kristensen, Paredes, Aouar, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Frosinone (4-3-3): Turati, Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco

Roma-Frosinone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Frosinone, in programma domenica 1° ottobre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.