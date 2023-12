Roma-Napoli, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo il netto k.o. in Coppa Italia contro il Frosinone, che lo ha estromesso dalla corsa al trofeo, il Napoli prova a riscattarsi sul campo di una Roma che ha costruito la quasi totalità dei suoi successi stagionali davanti al pubblico di casa dove è imbattuta dal 1° di settembre. Considerando l’intero 2023, infatti, solo l’Inter ha preso più volte l’intera posta in palio (14 affermazioni contro le 13 dei giallorossi) e solo l’Atalanta ha segnato più reti casalinghe (43 contro 40), mentre nessuna squadra vanta più clean sheet in casa nel periodo (10 quelli ottenuti dalla squadra di José Moutinho, come il Bologna). Analizzando i precedenti recenti negli scontri diretti, il Napoli è imbattuto nelle ultime sette gare di Serie A contro la Roma, nelle quali ha uno score di cinque vinte e due pareggiate. L’ultimo successo dei giallorossi contro gli azzurri nel massimo campionato risale al 2 novembre 2019, 2-1 con le reti di Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout e di Arkadiusz Milik per i partenopei.

Roma-Napoli, le scelte di Mourinho

Filtra ottimismo circa le condizioni di Mancini, che dovrebbe essere regolarmente al suo posto nella difesa con Llorente e N’dicka davanti a Rui Patricio. A centrocampo saranno con ogni probabilità impiegati Cristante, Paredes e Pellegrini (con Bove come alternativa) il quale potebbe anche avanzare il suo raggio d’azione agendo da trequartista, mentre i binari laterali saranno presidiati da Kristensen e Spinazzola in vantaggio rispettivamente su Karsdorp e Zalewski. In avanti, tandem offensivo composto da Lukaku ed El Shaarawy.

Roma-Napoli, le scelte di Mazzarri

L’allenatore dei partenopei farà a meno di Elmas ma recupera Anguissa e Zielinski, i quali ritroveranno posto a centrocampo insieme a Lobotka. Nessuno dubbio nemmeno sul tridente offensivo, che sarà guidato da Oshimen con ai lati Politano e Kvaratskhelia. Le uniche perplessità riguardano le condizioni fisiche di Mario Rui, il quale partirà dal 1’ se dovesse dare adeguate garanzie fisiche, lasciando in caso contrario posto a Juan Jesus. A completare il pacchetto arretrato davanti a Meret saranno poi Di Lorenzo sul versante destro, e la coppia centrale formata da Rrhamani e Natan.

Roma-Napoli, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, N’Dicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskheila. All. Mazzarri

Roma-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Napoli, in programma sabato 23 dicembre allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.