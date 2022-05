Roma-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere e sperare. All’Olimpico, si presenta un Venezia senza alternative, che dopo aver conquistato in casa un successo – 4-3 sul Bologna – che mancava da dieci giornate, è chiamata all’impresa nella capitale per continuare a sperare in una salvezza resa complessa dalla situazione di classifica: i lagunari, infatti, sono sul fondo con cinque lunghezze di ritardo sulla Salernitana attualmente al diciassettesimo posto. Più comoda, in prospettiva Europa, la situazione della Roma: i giallorossi, due punti nelle ultime quattro uscite, sono appaiati a Fiorentina ed Atalanta a quota 59, e sfruttando adeguatamente l’ultima uscita casalinga della stagione e la successiva trasferta contro il Torino metterebbero al sicuro il sesto posto – in virtù della migliore classifica avulsa nei confronti dei viola e dei nerazzurri – rilanciandosi anche per la quinta piazza finale, al momento di proprietà della Lazio. Determinante, in quest’ottica, non fallire l’appuntamento contro il Venezia e confermare la vocazione casalinga maturata in questo campionato: 35 i punti fatti all’Olimpico (solo Inter, Fiorentina e Milan hanno fatto meglio davanti ai propri tifosi) con il record di clean sheet interni (ben dieci, come i rossoneri).

Roma-Venezia , le scelte di Mourinho

Ancora out Mkhitaryan, nel match coi lagunari il tecnico giallorosso dovrà fare a meno anche dello squalificato Mancini, che in difesa verrà sostituito da Kumbulla. A completare il reparto arretrato davanti a Rui Patricio saranno Smalling ed Ibanez. Previste modifiche e staffette da centrocampo in su: Veretout farà rifiatare uno tra Sergio Oliveira e Cristante, Karsdorp dovrebbe essere confermato a destra mentre a sinistra probabile turno di riposo per Zalewski (volata Vina-El Shaarawy per una maglia da titolare) con Spinazzola pronto a giocare uno spezzone di partita. Difficilmente Mourinho rinuncerà a Pellegrini, Zaniolo e Abraham: probabile però un utilizzo part-time ed il ricorso a Shomurodov, Felix e Carles Perez per evitare sovraccarichi in vista della finale di Conference League.

Roma-Venezia , le scelte di Soncin

Ceccaroni regolarmente disponibile, dopo essersi sottoposto ad intervento artroscopico di pulizia e sintesi di frattura dello scafoide del polso sinistro: dovrebbe essere lui, con Svoboda e Caldara, a comporre la retroguardia a protezione di Maenpaa. A centrocampo, fasce presidiate da Mateju ed Haps: più traffico al centro, dove reclama spazio Ampadu (spendibile anche come centrale difensivo) per un posto insieme a Vacca e Cuisance, con Crnigoj a duellare per un posto dal primo minuto. In avanti si va verso la conferma di Henry e Aramu, in ballottaggio con Johnsen: possibile però il ricorso a tutti e tre con la rinuncia ad un interno sulla linea mediana, con l’alternativa Kiyine tra le linee ed Okereke per aumentare ulteriormente il potenziale offensivo. Dalla panchina Ebuhei, riaggregato al gruppo ma ancora indietro di condizione.

Roma-Venezia , le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Vina, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Mateju, Ampadu, Vacca, Haps, Aramu, Cuisance, Henry. All. Soncin

Roma-Venezia , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Venezia sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), su Sky Sport 4k (numero 213 satellite) e su Sky Sport (numero 251 satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.