Samp - Spezia: ultime, formazioni e dove vedere la partita in diretta

La serie B si apre questa sera con un super anticipo: il derby ligure tra due big del campionato appena retrocesse dalla massima serie. Alle ore 20,30 allo stadio Marassi la Samp ospita lo Spezia, che ha voltato pagina dopo un avvio disastroso e si è affidato da pochi giorni al nuovo tecnico Luca D'Angelo, che esordirà proprio oggi contro Pirlo.

“Serve continuità, due vittorie non bastano per svoltare” ha dichiarato mister Andrea Pirlo nella conferenza stampa pre partita. L’undici titolare della Samp potrebbe essere molto simile a quello visto contro il Modena: Stankovic in porta con Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Giordano. Centrocampo a tre con Vieira, Yepes e Kasami mentre in avanti Borini e Verre (che ha vinto il ballottaggio con De Luca) dovrebbero agire alle spalle di Esposito.

Spezia terzultimo posto con 10 punti in 13 gare, due pareggi consecutivi ed esonero per Alvini, sostituito con D'Angelo. A livello di formazione il nuovo tecnico deve fare i conti con l'assenza di Reca in difesa. Al suo posto potrebbe esserco Moutinho in una linea a quattro con Amian, Nikolau e uno tra Muhl e Bertola. A centrocampo Cassata, Salvatore Esposito e ballottaggio tra Kouda e Zurkowski. In attacco Antonucci a supporto di Verde e uno tra Moro e Francesco Pio Esposito.

Samp - Spezia: probabili formazioni

SAMP (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Vieira, Yepes, Kasami; Verre, Borini, Esposito. Panchina: Tantalocchi, Stojanovic, Conti, Costantino, Langella, Ricci, Girelli, Panada, Askildsen, Delle Monache, La Gumina, De Luca. All. Pirlo.

SPEZIA (4-3-1-2): Dragowski; Amian, Nikolau, Muhl, Moutinho; Cassata, Esposito, Kouda; Antonucci; Verde, Moro. Panchina: Zoet, Bertola, Serpe, Gelashvili, Candelari, Pietra, Corradini, Ekdal, Zurkowski, Elia, Krollis, Cipot, Esposito. All: D’Angelo.

Samp - Spezia: dove vedere la partita in diretta

Samp - Spezia, anticipo della 14a giornata di serie B, in programma allo stadio Marassi, si gioca oggi - venerdì 24 novembre - alle ore 20,30, e viene trasmessa in diretta tv Sky Sport Calcio e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO.