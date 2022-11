Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 15ª giornata

Sta per calare il sipario sul 2022 della serie A. Nel weekend dell'11-13 novembre si disputerà infatti la 15esima giornata, l'ultima prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Il turno sarà aperto venerdì alle 20.45 dall'anticipo Empoli-Cremonese per poi chiudersi nella serata di domenica con il posticipo Juventus-Lazio. Impegno interno contro l'Udinese per il Napoli capolista, mentre il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina. Da non perdere anche Atalanta-Inter. Completano il quadro Sampdoria-Lecce, Bologna-Sassuolo, Roma-Torino, Monza-Salernitana e Verona-Spezia.

15esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il ritorno alla vittoria del Verona

Un lungo buco nero, quello in cui si è infilato il Verona. Gli scaligeri hanno incassato ben nove ko consecutivi, sprofondando all'ultimo posto solitario della classifica a -5 dalla zona salvezza. Domenica, al Bentegodi, arriverà uno Spezia ancora a secco di punti in trasferta: l'occasione giusta, per i gialloblù, per tornare alla vittoria.

L'Inter che espugna Bergamo

Un rendimento esterno che lascia non poche perplessità. L'Inter, lontana da San Siro, ha già incassato quattro ko, compromettendo quanto di buono fatto vedere di fronte al proprio pubblico. Il roboante 6-1 rifilato al Bologna nell'ultimo turno potrebbe però aver aumentato l'autostima del gruppo di Simone Inzaghi, pronto ad andare a caccia della vittoria sul difficile campo dell'Atalanta.

Il blitz del Sassuolo

Momento non semplice per il Sassuolo, che ha raccolto appena un punto nelle ultime tre gare. Nel prossimo turno i neroverdi faranno visita ad un Bologna reduce dalla disfatta contro l'Inter: i sei gol incassati a San Siro potrebbero aver frastornato i rossoblù, con la formazione di Dionisi pronta ad approfittarne.