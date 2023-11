Serie A Femminile, 8a giornata: si sfidano Juventus e Inter e le due campane

Da una parte la volontà di mantenere l’imbattibilità contro le rivali, dall’altra il desiderio di riscatto dopo l’ultimo confronto andato in scena nel maggio 2022, una sorta di spareggio salvezza che premiò il Pomigliano, condannando il Napoli alla B. Domenica prossima, alle 18, lo stadio ‘Amerigo Liguori’ di Torre del Greco ospiterà l’atteso derby campano, sentitissimo dai tifosi e dalle stesse calciatrici, molte delle quali ex della sfida. Tra queste ci sono anche il capitano granata Gaia Apicella e l’attaccante azzurra Alice Corelli: grandi amiche, si sentono regolarmente, ma questa settimana no, meglio far prima parlare il campo.

“Ci siamo incontrate una decina di giorni fa e ci siamo chieste se sarebbe stato il caso di vederci anche in prossimità della gara”, esordisce Apicella. “E infatti non lo abbiamo fatto”, risponde senza esitazioni Corelli. Uno scambio divertente che fa però trasparire tutta l’importanza della partita, con le due formazioni alla ricerca del riscatto dopo un avvio di stagione da dimenticare: il Pomigliano ha pareggiato con il Sassuolo e perso le restanti sei partite, il Napoli non ha ancora fatto punti ed è reduce dal pesante 6-0 contro la Roma campione d’Italia. Le altre squadre corrono, e per evitare di perdere contatto con l’ottavo posto, serve una reazione immediata.

Le sensazioni della vigilia in casa Napoli sono invece affidate alle parole di Corelli, che nella passata stagione ha indossando la maglia granata. A Pomigliano si è trovata benissimo e ha anche trovato il primo centro nel massimo campionato. “Stiamo lavorando bene e siamo compatte - sottolinea l’ex stella della Primavera della Roma, con cui ha vinto tre scudetti di fila - ci manca solo quel qualcosa in più per centrare la vittoria e sono certa che questa partita ci permetterà di tirarlo fuori. Loro verranno per fare una battaglia e non sarà affatto facile batterle, ma per noi è fondamentale centrare i tre punti per poter respirare e ripartire”.

LE ALTRE PARTITE

L’8ª giornata si aprirà domani al Viola Park, che alle ore 15 farà da cornice alla sfida tra Fiorentina e Como, entrambe protagoniste di ottimo avvio di stagione. La squadra di De La Fuente ha vinto sei degli otto incontri disputati e cercherà di difendere il terzo posto dagli assalti delle lariane, intenzionate a ripartire dopo il ko casalingo con la Juve. Alle 18 il Milan ospiterà la Sampdoria con l’obiettivo di tornare al successo che manca ormai da quasi un mese. Domenica si ripartirà alle 12.30 con Sassuolo-Roma, che precederà il calcio d’inizio di Juventus-Inter, in programma al ‘Pozzo-Lamarmora’ di Biella alle 16 (diretta tv su Rai 2, Rai Play e DAZN). Le nerazzurre andranno a caccia della prima vittoria in A contro le bianconere, che però nella loro storia non hanno mai perso due incontri di fila di fronte ai propri tifosi.