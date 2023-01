Serie A Femminile, tredicesima giornata: risultati e prossimo turno

La Roma approfitta del pari della Juventus e allunga in vetta dopo la 13a giornata di Serie A. L'Inter ha aperto il 2023 con un rotondo e pesante 4-0 contro la Sampdoria. Seconda vittoria consecutiva in Serie A per le nerazzurre, dopo aver raccolto solo 3 punti nelle precedenti cinque partite di campionato (con tre sconfitte e due pareggi). Ma è stata anche la terza volta che in questa stagione l'Inter ha vinto una gara con un margine di almeno 4 gol, dopo il 6-1 contro il Pomigliano e un altro 4-0 ai danni del Milan. La goleada della Roma di Spugna sulla Fiorentina al Torrini diventa decisiva per le giallorosse. Due reti nel primo e cinque nel secondo tempo e, in mezzo, il gol di Parisi che ha provato a riaprire la sfida sul 2-1.

Piuttosto clamoroso l’1-1 maturato a Vinovo tra Juventus e Sassuolo. Le bianconere di Montemurro si fanno raggiungere nel finale e perdono terreno nei confronti della Roma capolista, ora distante cinque punti. Il punteggio si sblocca al 52’, quando il portiere neroverde non può niente sul sinistro potente di Salvai, che trova l’angolino vincente e porta avanti le padrone di casa con il suo sesto sigillo in bianconero considerando tutte le competizioni. La squadra di Montemurro sfiora più volte il raddoppio - prima con Beerensteyn, poi con Caruso e Girelli - ma quando l’esito del match sembra scritto le emiliane rimettono tutto in equilibrio grazie al tap-in della giovanissima Sciabica (la classe 2006 è infatti la più giovane marcatrice della Serie A Tim 22/23), subentrata a Clelland al 68’. Finisce 1-1 in casa delle Campionesse d’Italia in carica: quinto pareggio per il Sassuolo (più di qualsiasi altra formazione nel torneo in corso) e quarto per la Juventus, che segue le emiliane per segni “X” collezionati nelle prime 13 giornate.

Il Milan di Maurizio Ganz si aggiudica la sfida casalinga con il Parma e rimane quinto in classifica, avvicinando la Fiorentina, battuta 7-1 dalla Roma in questo turno. Sul campo delle rossonere, nonostante nel primo tempo le occasioni più nitide passino dai piedi di Martinovic, Cambiaghi e Arcangeli, allo scadere sono le padrone di casa a portarsi in vantaggio: cross morbido di Thrige e incornata vincente di Piemonte, che beffa Capelletti tra i pali. Decima rete di testa subita dalle Ducali, che nel gioco aereo hanno infatti la peggiore difesa del torneo in corso, oltre che la peggiore in generale (35 quelle concesse in totale). Il Parma accusa il colpo e nella ripresa lascia troppo campo al Milan, incassando il raddoppio al minuto 58, quando Arnadottir raccoglie il suggerimento di Soffia e, aiutata da una deviazione della difesa ospite, va a bersaglio per la prima volta in Serie A. Il 2-0 del Diavolo spegne le speranze della squadra di Panico, che non trova la determinazione giusta per accorciare le distanze e rimedia così la nona sconfitta nella competizione in corso, rimanendo inchodato all’ultimo posto.

Pesante blitz esterno del Pomigliano, che ha strappato tre punti d'oro in casa del Como, costretto a giocare in 10 dal 38' per l'espulsione di Beretta (la sua prima in Serie A alla quinta presenza nella competizione). Alle Pantere è bastata una rete per tornare a casa con una vittoria fondamentale che ha permesso alla squadra campana di lasciare la penultima posizione in classifica. Non solo, il Pomigliano ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A, collezionando così tante vittorie quante quelle raccolte nelle precedenti 10 gare della competizione (1N, 7P). E soprattutto ha ottenuto due clean sheets nelle ultime tre gare di Serie A, tanti quanti quelli raccolti in tutte le precedenti 32 partite giocate in massima serie. Situazione totalmente diversa per il Como che ha subito cinque sconfitte interne in questo campionato (tra cui due nelle due gare casalinghe più recenti); nessun’altra squadra ne ha subite così tante nel torneo in corso. Inoltre, si è confermata come la peggiore difesa casalinga del campionato avendo subito 17 gol nelle gare interne di questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra del torneo.

Serie A Femminile, 13a giornata: i risultati

Juventus-Sassuolo 1-1

Milan-Parma 2-0

Como Women-Pomigliano 0-1

Fiorentina-Roma 1-7

Inter-Sampdoria 4-0

Serie A Femminile, 14ª giornata: il programma

Sabato 21 e domenica 22 gennaio

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Fiorentina

Parma-Roma

Pomigliano-Juventus

Inter-Como Women