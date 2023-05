Serie A Femminile, ultima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Si chiude la Serie A con i quattro match delle Poule scudetto e salvezza. Si partirà domani alle 12.30 con Sassuolo-Como e Pomigliano-Sampdoria, la sfida più attesa, quella che decreterà - con il Parma già retrocesso - chi tra la formazione granata e quella blucerchiata dovrà disputare lo spareggio con la seconda classificata della Serie B. Alle 14.30 i riflettori si sposteranno sul quattordicesimo derby di Milano e su Juventus-Roma, pronte a fare le prove generali in vista della finale di Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane in programma domenica 4 giugno allo stadio ‘Arechi’ di Salerno.

Poule scudetto: Inter e Milan cercheranno di fare bottino pieno per scavalcare la Fiorentina e conquistare così il terzo posto. Alle rossonere, attualmente a -1 dalle Viola, potrebbe bastare anche un solo punto per raggiungere l’obiettivo. Ganz si affiderà a Piemonte - già due le reti realizzate nella stracittadina – e alla ritrovata Domping, la più giovane marcatrice della Poule scudetto. La sua collega Guarino punterà decisa su Chawinga, che insieme a Weir del Real Madrid è l’unica calciatrice dei cinque principali campionati europei ad aver realizzato almeno 15 gol senza battere nessun calcio di rigore.

Alla stessa ora andrà in scena il penultimo atto del confronto tra Juventus e Roma, già proiettate sulla finalissima di Salerno che metterà in palio l’ultimo titolo della stagione. Le bianconere hanno perso due degli ultimi quattro incontri di campionato e dopo il ko rimediato domenica scorsa al Franchi cercheranno di ritrovare slancio e fiducia. Dopo la conquista del loro primo storico scudetto, le giallorosse hanno invece continuato a macinare gioco e punti e a Vinovo andranno a caccia del secondo successo consecutivo contro le rivali (che avevano vinto i due confronti della regular season, per le statistiche Opta clicca qui).

Da una parte Sassuolo-Como, le squadre che dopo la Roma hanno collezionato più punti nella seconda fase del campionato (per le statistiche Opta clicca qui), dall’altra Pomigliano-Sampdoria, la gara della verità per entrambe le compagini, da mesi impegnate in questa lunga volata per non retrocedere: al momento le campane hanno tre punti di vantaggio sulle liguri, che in caso di vittoria però aggancerebbero le avversarie, scavalcandole in virtù degli scontri diretti e costringendole a chiudere la stagione al penultimo posto e, di conseguenza, a disputare lo spareggio salvezza con la seconda classificata della Serie B (Lazio o Napoli). L’undici di Sanchez ha quindi a disposizione due risultati su tre, ma per poter festeggiare insieme ai suoi tifosi dovrà trovare il modo di arginare Bonfantini e compagne, imbattute in quattro delle ultime sei partite disputate e reduci dal fondamentale 3-0 con cui hanno superato e condannato alla B il Parma.

Serie A Femminile, Poule Scudetto, 10a (ultima) giornata

Sabato 27 maggio – ore 14.30

Inter-Milan (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Juventus-Roma (diretta su TimVision)

Riposa: Fiorentina

Serie A Femminile, Poule Salvezza, 10a (ultima) giornata

Sabato 27 maggio – ore 12.30

Pomigliano-Sampdoria (diretta su TimVision)

Sassuolo-Como (diretta su TimVision)

Riposa: Parma