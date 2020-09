Serie A: programma, orari e dirette tv della prima giornata

La serie A torna in campo. Dopo poco più di un mese il massimo campionato torna in campo per la prima giornata di una nuova stagione che dovrà ancora fare i conti con la pandemia e, almeno all’inizio, con il mercato che chiuderà i battenti il 5 ottobre.

Si parte sabato alle 18 con Fiorentina-Torino, la sfida tra i viola di Beppe Iachini che ha ottenuto la conferma e i granata di Marco Giampaolo che riparte dal Piemonte avviando un nuovo progetto tecnico. L’anticipo serale sarà quello tra l'Hellas Verona di Ivan Juric e la Roma di Paulo Fonseca che dovrà fare i conti con l’assenza di Zaniolo e un mercato che potrebbe portare in dote Milik e registrare la partenza di Dzeko.

Quattro incontri in programma domenica 20 settembre. Il lunch match è quello tra Parma e Napoli alle 12:30 mentre alle 15 spazio al Genoa che segnerà il ritorno in A del Crotone. Quindi alle 18 c’è Sassuolo-Cagliari, una partita che avrà uno speciale valore simbolico. Entrambi i club festeggiano il centenario e per l’occasione hanno cambiato sponsor tecnico affidandosi rispettivamente a Adidas e Puma, ovvero le aziende create da fratelli Adolf e Rudolf Dassler. Alle 20:45 il debutto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, a pochi giorni dall’esame superato per ottenere il patentino Uefa pro. Per i bianconeri l’avversario sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri. Lunedì, ore 20:45, ecco il posticipo tra il Milan di Ibra e Tonali contro il Bologna di Sinisa.

Rinviate tre partite. Il 30 settembre alle 18 il Benevento di Pippo Inzaghi debutterà in casa contro l'Inter di Antonio Conte mentre, alla stessa ora, l'Udinese saggerà lo Spezia, al suo primo match in assoluto in serie A. Alle 20:45 invece ci sarà Lazio-Atalanta, due squadre che sono sinonimi di velocità e tecnica, ma anche di ambizioni.

Orari e diretta tv della prima giornata

19 settembre

Fiorentina-Torino ore 18 Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Hellas Verona-Roma ore 20:45 Dazn

20 settembre

Parma Napoli ore 12:30 Dazn

Genoa-Crotone domenica ore 15:00 Dazn

Sassuolo-Cagliari domenica ore 18:00 Sky Sport Serie A, Sky go, Now Tv

Juventus-Sampdoria domenica ore 20:45 Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

21 settembre

Milan - Bologna lunedì 21 settembre ore 20:45 Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

30 settembre

Benevento-Inter mercoledì ore 18:00 Sky

Udinese-Spezia mercoledì ore 18:00 Sky

Lazio-Atalanta mercoledì ore 20:45 Sky