Serie B, decima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Scivola tra sabato e lunedì la decima giornata di andata di serie B, per consentire alle formazioni cadette impegnate nel turno di Coppa Italia di recuperare energie prima di tornare a lottare per gli obiettivi del campionato. Si comincia sabato, con sette partite pomeridiane, prima dei posticipi di domenica (due) e quello conclusivo di lunedì sera ad Ascoli tra i marchigiani e il Cagliari (sfida da ex per Bucchi, ex bomber dei sardi). Il clou potrebbe essere l'inedita sfida promozione Ternana - Genoa, in programma al Liberati sabato alle 16.15. La squadra di Lucarelli comanda la classifica da sola dopo nove giornate, il Genoa la incalza e adesso è galvanizzato anche dalla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia in cui affronterà la Roma all'Olimpico. Altre partite da non perdere sono Brescia - Venezia e Frosinone - Bari. La Reggina cerca di tornare in corsa per la vetta in casa contro il Perugia, in cui scatta il Castori-bis dopo le dimissioni di Baldini. Domenica il Palermo al Barbera ospita il Cittadella per uscire dalla crisi delle ultime settimane e tornare a respirare l'entusiasmo delle prime giornate.

Serie B, 10 giornata di andata: programma e orari

Sabato 22 ottobre

Brescia-Venezia, ore 14.00

Como-Benevento

Frosinone-Bari

Reggina-Perugia

Spal-Cosenza

Sudtirol-Parma

Ternana-Genoa, ore 16.15

Domenica 23 ottobre

Palermo-Cittadella, ore 16.15

Pisa-Modena

Lunedì 24 ottobre

Ascoli-Cagliari, ore 20.30