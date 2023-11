Serie B, Bari-Ascoli: dove vederla in diretta tv e in streaming

Dalla finale per la serie A persa all'ultimo respiro al rischio anonimato. E' il percorso alla rovescia del Bari, che oggi nella 12a giornata di B sfida l'Ascoli in casa e cerca ancora il suo primo cin cin al San Nicola. La squadra pugliese si sta ritrovando dopo l'esonero di Mignani e l'arrivo di Marino: il ritorno alla vittoria a due mesi di distanza dall'ultima volta (successo in rimonta sul campo del Brescia) è un ottimo biglietto da visita per la partita di oggi pomeriggio contro i marchigiani.

Marino adessi vuole dare una sterzata alla propria stagione, ma deve trovare continuità di risultati e prestazioni, nonché il primo successo stagionale al San Nicola. In casa finora sono arrivati cinque pareggi in altrettante gare e l'ultima vittoria risale al 2 giugno (1-0 in semifinale dei play-off contro il Südtirol).

Il tecnico siciliano oggi dovrà fare a meno Di Cesare, squalificato, e di Benali, fermato da un fastidio muscolare. Out anche gli infortunati di lungo corso Ménez e Maiello. Torna a disposizione Maita, recuperato dopo aver smaltito l'infortunio muscolare che l'ha tenuto ai box oltre un mese. Ci sono anche Bellomo e soprattutto Vicari. Marino sceglie la difesa a tre: davanti a Brenno potrebbero agire Pucino, Vicari e Matino (favorito su Zuzek). Dorval e Ricci i cursori esterni con Acampora mediano affiancato da Koutsoupias e Sibilli, le punte sono Nasti e Diaw.

L'Ascoli senza il portiere Viviano, squalificato. Viali senza Bogdan, Botteghin e Kraja. Il probabile schieramento dei bianconeri dovrebbe prevedere Barosi tra i pali, con la linea difensiva formata da Adjapong (favorito su Bayeye a destra) Bellusci e Quaranta al centro e Falasco (nome accostato ai Galletti in estate). A centrocampo probabile l'impiego di Di Tacchio, Gnahoré e Caligara, con Falzerano trequartista dietro Pedro Mendes e Nestorovski.

Bari-Ascoli: probabili formazioni

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Vicari, Matino; Dorval, Koutsoupias, Acampora, Ricci; Sibilli; Nasti, Diaw. All. Marino.

ASCOLI (4-3-1-2): Barosi; Adjapong, Bellusci, Quaranta, Falasco; Di Tacchio, Gnahoré, Caligara; Falzerano; Nestorovoski, P. Mendes. All. Viali.

Arbitro: Rutella di Enna.

Bari-Ascoli: dove vederla in diretta tv e in streaming

Bari-Ascoli, gara della 12a giornata di serie B, in programma allo stadio San Nicola di Bari, si gioca oggi - sabato 4 novembre - alle ore 14:00, e viene trasmessa in diretta tv Sky Sport (canale 252) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO.