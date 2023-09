Serie B, Bari - Catanzaro: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Bari a caccia della prima vittoria della stagione davanti ai suoi tifosi, il Catanzaro per riscattare lo 0-5 inflitto dal Parma al Ceravolo una settimana fa. Motivazioni a mille per entrambe, in una sfida classica del calcio del sud che torna ad infiammare due piazze importanti, entrambe vogliose di rilanciarsi anche nei discorsi della lotta per la serie A, Per la sfida ai calabresi, Michele Mignani ritrova tra i convocati Davide Diaw. L'attaccante arrivato in estate dal Monza, infortunatosi pochi minuti dopo la sua prima apparizione è tornato a disposizione, ma salvo sorprese non partirà nell'undici iniziale. L'attacco dovrebbe essere composto da Sibilli e uno tra Morachioli e Aramu alle spalle di Nasti. A centrocampo con Maiello Acampora viaggia verso la conferma mentre Koutsoupias potrebbe prendere il posto di Maita. Al centro della difesa con Vicari ci sarà il ritorno di capitan Di Cesare che riprenderà il posto occupato da Zuzek a Pisa. A destra inamovibile Dorval, mentre sul versante opposto Frabotta sembra in vantaggio su Ricci. "La testa fa tutto, soprattutto in questa fase iniziale. La continuità nei risultati è fondamentale per rimanere in alto; proviamo sempre a vincere, il tornare a farlo davanti al nostro pubblico sarebbe ancor più importante", le parole di Mignani.

Vincenzo Vivarini al San Nicola non avrà a disposizione Situm (out due mesi), Krajnc e lo squalificato Oliveri. Il tecnico dei giallorossi dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2. Tra i pali ci sarà Fulignati, la difesa sarà composta da Katseris, Scognamillo, Brighenti e Veroli. A centrocampo Vandeputte e Sounas agiranno sulle corsie esterne mentre in mezzo dovrebbero trovare spazio Ghion e Pontisso. Iemmello e Biasci, invece, costituiranno il tandem d'attacco. "Si va a giocare in una grande piazza contro una squadra importante. Mi aspetto una partita molto combattuta”, ha detto il tecnico abruzzese.

Bari-Catanzaro, probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Sibilli, Aramu; Nasti. All. Mignani

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Vandeputte, Ghion, Pontisso, Sounas; Iemmello, Biasci. All. Vivarini

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Serie B, Bari - Catanzaro: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Bari-Catanzaro, uno dei posticipi della 6a giornata di serie B 2023/2024, si gioca oggi, domenica 23 settembre alle 16:15 al San Nicola. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (252). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.