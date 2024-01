Serie B, calciomercato: tutti i movimenti ufficiali di gennaio

Manca poco più di una settimana alla fine del mercato di gennaio. La serie B continua le solite grandi manovre in vista della volatona che porta in A e alla salvezza. Diverse le società in pieno fermento per salvare o cambiare il volto della stagione, come Ascoli, Ternana o Lecco, nel ben mezzo di autentiche rivoluzioni. Ritocchi per alcune big, come Cremonese e Samp. Ancora ferme le prime della classe.

Serie B, tutti i movimenti ufficiali

ASCOLI

Acquisti: Valzania (c, Cremonese, pres.), Celia (d, Spal, def.),, Vaisanen (d, Odense, pres.), Streng (a, SJK Seinajoki, pres.)

Cessioni: Millico (a, Foggia, def.), Gnahoré (c, FC Dinamo, def.)

BARI

Acquisti: Lulic (c, Frosinone, def.), Kallon (a, Verona, pres.)

Cessioni: Ahmetaj (a, Recanatese, pres.), Frabotta (d, Juventus, fp), Faggi (c, Virtus Entella, pres.), Lops (c, Cavese, pres.)

BRESCIA

Acquisti: Avella (p, Frosinone, pres), Cartano (d, Carrarese, pres.)

Cessioni: Ndoj (c, svincolato, def), Riviera (d, Corticella, pres.), Garofalo (c, Virtus Francavilla, def.), Maccherini Tonini (d, Carrarese, pres.)

CATANZARO

Cessioni: Bombagi (c, Mantova, def), Welbeck (c, Catania, def.)

COMO

Cessioni: Scaglia (d, SudTirol, def.), Vignali (d, Spezia, pres), Cerri (a, Empoli, pres.), Arrigoni (c, SudTirol, pres.)

COSENZA

Acquisti: Camporese (d, Feralpisalò, pres), Frabotta (d, Juventus, pres.), Gyamfi (d, Potenza, def.)

Cessioni: Zilli (a, Spal, pres.), Arioli (a, Monopoli, pres.), La Vardera (d, Monopoli, pres.)

CREMONESE

Acquisti: Falletti (a, Ternana, def.), Livieri (p, Pisa, pres.)

Cessioni: Bertolacci (c, Karagümrük, pres), Valzania (c, Ascoli, pres), Frey (d, Pro Vercelli, pres.), Brambilla (c, Gubbio, pres.), Scaringi (d, Olbia, pres.)

FERALPISALÒ

Acquisti: Dubickas (a, Pisa, pres.)

Cessioni: Bacchetti (d, Casertana, def.), Camporese (d, Cosenza, pres) Da Cruz (a, svincolato

LECCO

Acquisti: Salomaa (a, Lecce, pres.), Salcedo (a, Inter, pres.), Louakima (d, Roma, def.), Frigerio (c, Foggia, def.), Dalmasso (p, Foggia, def.), Beretta (a, Foggia, pres.), Listkowski (a, Lecce, pres.), Smajlovic (d, Lecce, pres.)

Cessioni: Zambataro (c, Torres, def.), Boci (d, Genoa, fine pres.), Mangni (a, Alessandria, pres.), Tordini (a, Padova, pres.), Pinzauti (a, Renate, pres.)

MODENA

Acquisti: Corrado (d, Ternana, pres.), Gliozzi (a, Modena, def)

Cessioni: Mosti (c, Juve Stabia, pres.), Baroni (d, Albinoleffe, def.), Bonfanti (a, Modena, def)

PALERMO

Acquisti: Ranocchia (c, Juventus, def.)

PARMA

Cessioni: Sementa (c, Desenzano, def.), Lanini (a, Benevento, pres.)

PISA

Acquisti: Bonfanti (a, Modena, def)

Cessioni: Gliozzi (a, Modena, def), Livieri (p, Cremonese, pres.), Dubickas (a, Feralpisalò, pres.)

REGGIANA

Acquisti: Reinhart (c, Temperley, def.)

Cessioni: Lanini (Benevento def.)

SAMPDORIA

Acquisti: Alvarez (a, Sassuolo, pres.)

Cessioni: Vitale (c, Monopoli, pres.), Montevago (a, Virtus Entella, pres.), Malagrida (c, Rimini, pres.)

SPEZIA

Acquisti: Vignali (d, Como, pres), Jagiello (c, Genoa, pres), Crespi (p, Juventus, pres)

Cessioni: Ekdal (c, Djurgarden, def.), Zurkowski (c, Empoli, pres.)

SUDTIROL

Acquisti: Molina (c, svincolato, def), Kurtic (c, Craiova, def.), Scaglia (d, Como, def.), Vimercati (d, Juve Stabia, def.), Arrigoni (c, Como, pres.)

Cessioni: Cuomo (d, Vicenza, pres.), Vimercati (d, Renate, pres.), Shiba (d, Recanatese, pres.)

TERNANA

Acquisti: Faticanti (c, Lecce, pres.), F. Carboni (d, Inter, pres.), N'Guessan (d, Torino), G. Boloca (d, Albenga, def.), Zuberek (a, Inter, pres.), Pereiro (c, Cagliari, pres)

Cessioni: Corrado (d, Modena, Pres.), Falletti (c, Cremonese, def), Celli (d, Catania, def.)

VENEZIA

Cessioni: Zabala (d, Club Olimpia, def.)