Serie B, Catanzaro - Ternana: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Solo il Parma a punteggio pieno, da solo in testa alla classifica. Questa sera, però, nel posticipo della seconda giornata, il Catanzaro prova a centrare la prima vittoria stagionale dopo il pareggio pesante di Cremona per tallonare gli emiliani e far sognare la sua gente. Contro, la neopromossa calabrese troverà la Ternana, reduce dal ko casalingo contro la Samp e quindi senza punti. Si gioca sul neutro del "Via del Mare" di Lecce, causa lavori al Ceravolo (adeguamento ai requisiti minimi per ospitare gare di B). Ci saranno solamente 1800 tifosi autorizzati ad entrare allo stadio: 1.500 calabresi e appena 300 dall'Umbria.

Se il Catanzato sogna un avvio di stagione da favola, la Ternana teme il peggio. Mister Lucarelli alla vigilia ha parlato di rischio "di cinque sconfitte consecutive”.

Vivarini può sorridere. In quest’ultima settimana sono cresciute le condizioni dei tre attaccanti a sua disposizione: Iemmello, Donnarumma e Biasci. In tre per due posti, con l’ex di turno che sembra poter partire dalla panchina. L’ipotesi di sistema di gioco è il 4-4-2 con Oliveri e Vandeputte sulle fasce. Possibile l’esordio dal primo minuto di Krajnc appena arrivato.

Lucarelli attingerà a piene mani nella rosa a sua disposizione nelle prossime tre partite. Novità rispetto all’undici titolare visto contro la Sampdoria: in difesa Bogdan in trattativa con l’Ascoli dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Sorensen o al giovane Lucchesi, acquistato dalla Fiorentina. In attacco chance dal primo minuto per il baby arrivato dal Bologna, Raimondo.

Catanzaro-Ternana, probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; D’Andrea, Verna, Ghion, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Celli; Diakité, Luperini, Proietti, Favasuli, Corrado; Raimondo, Falletti. All.: Lucarelli.

Arbitro: Baroni di Firenze.