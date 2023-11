Serie B, Como - Lecco: torna il derby dopo 50 anni: segui la partita in diretta

Il recupero della 3a giornata di andata manda in onda mezzo secolo dopo il "Derby del Lario": alle 18.30 allo stadio “Sinigaglia” si ritrovano di fronte Como e Lecco, in serie B, Cinquant’anni dopo l'ultimo confronto.

Partita infrasetimanale ma dai bollori delle grande giornate di campionato: i tifosi del Lecco che andranno a Como saranno pochi, circa 250 nel settore ospiti, vista la protesta di vari gruppi organizzati contro l’applicazione della fidelity card, ma le misure di sicurezza restano imponenti: duecento agenti in strada per la gestione dell’ordine pubblico, a conferma delle tensioni tra le due tifoserie.

Il Como ha conquistato la settima vittoria stagionale nel weekend scorso, imponendosi nel 2-1 casalingo contro la Feralpisalò. Il match del Sinigaglia ha visto i lariani andare subito avanti con Da Cunha al 3’, subendo però il pari ospite di Compagnon al 52’. Ma nel finale, al minuto 93, i padroni di casa hanno trovato la rete decisiva con Gabrielloni al 93’. Con questo successo la formazione di Cesc Fabregas è salita con 24 punti a meno sei da Venezia e Parma che comandano la classifica.

Dall’altra parte il Lecco è invece reduce dalla sconfitta rimediata sabato pomeriggio sul campo della Cremonese, cedendo per 1-0 allo stadio Giovanni Zini. Una sfida che si è decisa di fatto nel primo tempo, con i grigiorossi che hanno segnato il gol, poi risultato vincente, al minuto 20 a firma Castagnetti. Uno stop che ha lasciato fermi i ragazzi guidati da Emiliano Bonazzoli a quota 12 punti, attualmente a meno due dalla zona salvezza.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Barba, Odenthal, Ioannou; Bellemo, Baselli; Iovine, Verdi, Da Cunha; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

LECCO (4-3-3): Saracco; Degli Innocenti, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita; Lepore, Novakovic, Buso. Allenatore: Bonazzoli.

Como - Lecco: segui la partita in diretta

Como - Lecco, recupero della 3a giornata di andata di serie B, si gioca oggi - martedì 28 novembre - alle ore 18,30 al Sinigallia di Como e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.