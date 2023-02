Serie B, risultati e marcatori della 24a giornata

Nessuno riesce a fermare il Frosinone. La capolista vince nettamente in casa contro il Cittadella e si conferma a +11 dalle inseguitrici. Diciassettesima vittoria stagionale per Grosso, che approfitta di un Cittadella rimasto in dieci dopo l'1 a 0 e asfalta i veneti. La vittoria di Gilardino nell'anticipo di venerdì sera non serve per accorciare sulla vetta, ma è preziosissimo per staccare la Reggina, terza della classe, a 4 punti. I calabresi di Inzaghi crollano in casa contro il Pisa di D'Angelo, che ora è settimo ad un punto dal Cagliari, vincente con una zampata di Lapadula sul Benevento di Stellone, che prova a strappare un punto alla Domus, ma alla fine non ottiene punti nonostante i sardi abbiano chiuso in dieci. Rallenta la corsa del Sudtirol, che però non perde e con il punto ottenuto contro il Como aggancia la Reggina. Ora la palla passa al Bari che può agguantare entrambe vincendo il posticipo. Sprofonda verso la C la Spal di De Rossi, caduta al Penzo contro il Venezia di Vanoli, che centra la seconda vittoria consecutiva e vede il 14esimo posto che varrebbe, oggi, la salvezza diretta. Infinita la crisi del Brescia: Possanzini debutta cadendo al Rigamonti contro il Modena di Tesser. Rondinelle quartultime, in piena zona retrocessione.

Serie B, 24a giornata: risultati e marcatori

FROSINONE-CITTADELLA 3-0 27' Moro, 49' Insigne, 80' Mulattieri (29' espulso Perticone)

REGGINA-PISA 0-2 64' Gargiulo, 70' rig. Gliozzi (90' espulso Bouah)

SUDTIROL-COMO 1-1 69' Zaro (S), 90' + 1' rig. Cerri (C)

CAGLIARI-BENEVENTO 1-0 77' Lapadula (73' espulso Altare)

BRESCIA-MODENA 0-1 79' rig. Falcinelli

VENEZIA-SPAL 2-1 12' Tessmann (V), 34' Pierini (V), 57' Dickmann (S)

GENOA-PALERMO 2-0 (giocata venerdì) 26’ Gudmundsson, 90’+6’ Jagiello

TERNANA-PARMA in corso

ASCOLI-PERUGIA in corso

BARI-COSENZA domenica 12 febbraio alle ore 16.15 diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (telecronaca di Riccardo Gentile)