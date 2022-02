Serie B, oggi e domani si gioca la 25a giornata

Si gioca tra oggie domani la 25a giornata di serie B. Tutte le curiosità sui match in programma oggi pomeriggio. Per tutti, fischio d'inizio alle 18:30.

Alessandria – Perugia: due i precedenti ad Alessandria fra le due squadre, con umbri mai in gol: successo 1-0 dei grigi nella I Divisione Lega Pro 2009/10 e pareggio per 0-0 nella serie B 1974/75. Alessandria svagata nei primi 15’ di partita: 7 infatti le reti subite dai grigi tra il 1’ e il 15’ (come il Cosenza e il Parma). Alessandria e Perugia squadre della B che segnano meno reti con i subentranti: appena 1, come il Cittadella. Tra Moreno Longo e Massimiliano Alvini unico precedente tecnico il pareggio dell’andata, 1-1 al “Curi”. Febbraio mese “in salita” per le squadre di Moreno Longo, alla media di 0,82 punti/partita, con bilancio formato da 3 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte in 23 incontri disputati. Di contro quelle di Massimiliano Alvini sono al “top” con 1,64 di media, 14 vittorie, 9 pareggi ed 8 sconfitte in 31 match per il coach biancorosso.

Cremonese – L.R. Vicenza: dodici i confronti ufficiali fra le squadre allo “Zini”: 6 vittorie lombarde (ultima 2-1 nella I Divisione Lega 2013/14), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie A 1995/96) e 2 successi veneti (ultimo 1-0 nella serie B dell’anno scorso). La formazione di Pecchia è quella che ha ottenuto il maggior numero di vittorie assolute finora, 13. Momento d’oro per la Cremonese, sia in casa, che in assoluto. Allo “Zini” grigiorossi imbattuti da 9 partite, di cui 5 vinte e 4 pareggiate, con ultimo k.o. datato 22 settembre scorso, 0-3 contro il Perugia. In assoluto la squadra di Pecchia ha messo insieme 23 punti nelle ultime 10 giornate, vincendo 7 partite, pareggiandone 2 e perdendo solo rocambolescamente a Lecce, 1-2 nel finale, lo scorso 23 gennaio.

Gara 100 nella Cremonese per Daniel Ciofani, che somma finora 94 gettoni di serie B e 5 di coppa Italia, con esordio datato 18 agosto 2019, coppa Italia, Hellas Verona-Cremonese 1-2. Ciofani ha segnato in 99 partite ben 22 reti, restando in campo 6008 minuti, 31 gare intere, 36 da subentrante, 32 in cui è stato sostituito, 5 ammonizioni subite. Vicenza anche compagine di questo torneo che pareggia di meno: 5 volte, come l’Alessandria e la Reggina. Inoltre il Lanerossi è la squadra che lontano dalle mura amiche perde di più: 9 sconfitte su 12 trasferte disputate (come Crotone e Pordenone).



Pisa – Parma: sono 14 i precedenti tra Pisa e Parma in Toscana, 5 vittorie nerazzurre (ultima 2-1 nella serie B 2007/08), 8 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 1989/90) e un successo ospite (2-0 nella serie A 1990/91). Il Pisa ha invertito la rotta, centrando sabato scorso a Monza per 2-1 – in rimonta – la prima vittoria del 2022. I nerazzurri sono dunque in striscia positiva da 5 turni, 1 vittoria e 4 pareggi, con ultimo k.o. datato 15 gennaio scorso, quando il Frosinone “sbancò” 3-1 l’Arena Anconetani. In casa toscani senza vittorie dall’11 dicembre scorso, 1-0 sull’attuale capolista della B 2021/22, il Lecce. Il Pisa ha una difesa “bunker”: appena 19 i gol subiti dai toscani in 24 partite. Parma unica squadra cadetta a non aver calciato ancora un penalty dopo 24 turni di gioco. Inedita la sfida tecnica fra Luca D’Angelo e Giuseppe Iachini.

Pordenone – Monza: in terra friulana sei precedenti ufficiali tra le squadre: un successo neroverde (1-0 nella serie C-2 2002/03), 3 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B dell’anno scorso) e 2 affermazioni biancorosse (ultima 2-0 nel playoff di serie C 2014/15).

Il Pordenone è tornato in crisi: neroverdi reduci da 3 k.o. consecutivi e senza reti oramai da 258’, ultima firmata Di Serio al 12’ del match perduto 1-4 a Parma lo scorso 12 febbraio. Monza squadra del campionato che sigla più reti con i subentranti: 13 in 24 giornate, Il 36,1% del totale, avendone segnate finora 36. Per i biancorossi autori Ciurria (3), Gytkjaer (2), Carlos Augusto, Colpani, D’Alessandro, Machin, Mazzitelli, Ramirez, Sampirisi e Vignato (1 ciascuno). Bruno Tedino e Giovanni Stroppa contano 4 precedenti tecnici ufficiali nei quali si registra assoluta parità, con 1 successo per parte (sempre fuori casa) e 2 pareggi, con entrambe le squadre sempre in rete: 7 gol per le formazioni del mister neroverde, 6 per quello biancorosso.

Spal – Ternana: negli 11 precedenti a Ferrara fra le due squadre si contano 5 successi emiliani (ultimo 4-0 nella serie B 2016/17), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella I Divisione 2011/12) e 4 vittorie rossoverdi (ultima 1-0 nella I Divisione 2009/10). Umbri senza reti a Ferrara da 250’; ultima firmata Concas al 20’ della gara vinta 1-0 il 6 settembre 2009 in Lega Pro. Spal senza successi dal 4 dicembre scorso, 2-1 a Crotone. Da allora 8 turni senza successi per gli emiliani, con 4 pareggi ed altrettante sconfitte, serie negativa record 2021/22 per gli estensi. In casa sono addirittura 9 le gare senza successi per i biancocelesti, con 4 pareggi e 5 sconfitte, ultima affermazione 3-2 sul Vicenza, datata 21 settembre scorso. Fuori casa Ternana in serie positiva da 7 turni, con score di 2 vittorie e 5 pareggi; ultimo k.o. esterno rossoverde datato 27 ottobre scorso, 1-3 a Cosenza.