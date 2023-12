Serie B, a Palermo Corini verso l'esonero: i possibili sostituti

Il ko nel derby contro il Catanzaro potrebbe costare caro a Eugenio Corini: il Palermo sta riflettendo sull'ipotesi di un esonero del tecnico. Dopo un confronto con l’amministratore delegato Giovanni Gardini e il direttore sportivo Leandro Rinaudo, il tecnico ha ribadito la ferma volontà di continuare sulla panchina rosanero. L’ultima vittoria è datata 8 novembre, contro il Brescia al Barbera: nelle ultime 6 partite sono arrivate 4 sconfitte e due pareggi.

Uno score deludente che ha spinto la società ha dare a Corini un rinnovo della fiducia temporaneo. Dopo il nono posto dello scorso anno, in questa stagione il club ha alzato l’asticella fissando l’obiettivo serie A e il tecnico non può più sbagliare.

Il Palermo nell'ultimo mese e mezzo è scivolato al sesto posto con 24 punti. Saranno decisive le prossime sfide con Cittadella e Modena per blindare il posto nella griglia play-off e rilanciarsi.

L'ambiente è sfiduciato e da qualche settimana è in aperta polemica con l'allenatore. E in città circolano già i nomi di possibili sostituti: Davide Nicola, Massimo Oddo, Marco Giampaolo e Giuseppe Iachini i papabili. Quest’ultimo, ha già allenato i rosanero ed è stato protagonista dell’ultima promozione del Palermo in A. L’allenatore bresciano si gioca il suo futuro.