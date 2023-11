Serie B, lo Spezia ha scelto: ecco il sostituto di Alvini

Quella di Massimiliano Alvini è l'ottava panchina di serie B saltata dall'inizio della stagione. Il tecnico toscano è stato esonerato dallo Spezia. I rumors sono diventati ufficialità con la nota del club ligure: "Il club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali".

Fatale ad Alvini l'avvio disastroso di campionato: una sola vittoria e terzultimo posto con 10 punti in 13 partite e i bianconeri, che dalla serie A, adesso tremano pensando di poter sprofondare in C. Esonerati anche i collaboratori di Alvini: Montagnolo, Bonacci, Ceccomori e Artico che erano arrivati con il tecnico toscano. Salutano il club anche il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri, il suo vice Battara e il preparatore atletico Simone Lorieri.

Al posto di Alvini, Piatek ha scelto Luca D'Angelo: l'allenatore pescarese ex Pisa era arrivato ieri in città e da poco è stato annunciato sui social dello Spezia con un "Welcome". D'Angelo è già sul campo per il suo primo allenamento al centro sportivo di Follo.

D'Angelo riparte dopo le stagioni di Pisa consegnate alla storia del club toscano: dalla C alla B, sfiorando la serie A nel 2022 con la finale play-off persa ai supplementari contro il Monza di Berlusconi.