Serie B, Perugia - Cittadella: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Perugia non vuole fermarsi, dopo aver trovato la vittoria tanto attesa una settimana fa a Reggio Calabria in concomitanza con il ritorno in panchina di Castori, dopo l'addio di Baldini. Il Cittadella, però, non intende lasciare il ruolo di mina vagante della B, recitato per tanti anni e ancora nelle corde della sua giovane formazione. Al Curi, domani pomeriggio, un posticipo da tripla per chiudere l'11a giornata di andata di serie B. Castori ha fatto svolgere una seduta al Curi a porte chiuse oggi prima di andare in ritiro. Il tecnico ritrova Beghetto, che da due giorni si allena con il gruppo. A sinistra dunque c'è un'altra importante alternativa. Nulla da fare per Gabriele Angella e Aleandro Rosi, ancora esclusi dalle convocazioni, e per gli infortunati Ryder Matos e Jacopo Furlan oltre per lo squalificato Simone Santoro. Nemmeno i veneti se la passano benissimo: nelle ultime sei partite hanno ottenuto tre pareggi e tre sconfitte. Edoardo Gorini, ex storico vice di Venturato, ha fatto sapere in conferenza stampa di voler interrompere, ed in maniera piuttosto decisa, di voler interrompere questo trend negativo e recupera il centrocampista Andrea Danzi, che ha scontato la squalifica. Difficile capire se potrà partire dall'inizio. Non ci sarà invece Carlos Embalo per problemi muscolari; dovrà infine scontare altri tre turni di squalifica Simone Branca.

Perugia - Cittadella: probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2) Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Luperini, Bartolomei, Iannoni, Paz; Strizzolo, Melchiorri. All. Castori.

CITTADELLA (4-3-1-2) Kastrati; Vita, Visentin, Frare, Cassandro; Carriero, Pavan, Danzi; Antonucci; Tounkara, Lores Varela. All. Gorini.

Perugia - Cittadella: dove vederla in tv o in streaming

Perugia - Cittadella, posticipo dell'11a giornata di serie B, in programma domani, domenica 30 ottobre, alle 16.15, allo stadio Curi, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.