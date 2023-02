Reduci da straordinarie rimonte nella prima parte di stagione, ora Pisa e Perugia cercano lo scatto decisivo verso i loro rispettivi obiettivi. Questa sera si affronteranno nell’anticipo della 26esima giornata di Serie B alle 20:30 all’Arena Garibaldi. La squadra di D’Angelo avrà tutti a disposizione, compreso il bomber Torregrossa, e in queste ore sta decidendo se optare per il doppio trequartista dietro all’unica punta oppure se buttare dentro allo stesso tempo Moreo e Gliozzi. Diversi problemi invece per Castori che, oltre a fare a meno allo squalificato Lisi, dovrà valutare le condizioni degli acciaccati Rosi, Di Serio e Olivieri. Recuperati in extremis Curado, Struna e Dell'Orco. Tra i convocati anche quattro baby della Primavera.

D'Angelo arriva da un pari casalingo contro il Venezia e ha bisogno di tornare alla vittoria per restare agganciato alla zona play-off, ma sa quanto sia ostica la squadra di Castori e per questo mette in guardia i suoi: "Il Perugia è un avversario difficile da affrontare che arriva a Pisa dopo un derby vinto e giocato benissimo; sono una squadra aggressiva e con dei valori importanti".

Fabrizio Castori carica come sempre i suoi in vista di un'altra trasferta complicata, in cui il Grifo potrà contare su 400 tifosi al seguito: "Il Pisa? Sarà ancora più motivato e carico perché ultimamente non è riuscito a vincere in casa. La testa sulla squadra altrui comunque non la metto mai, sono attento a quello che dobbiamo fare noi domani. Conta fare la prestazione che sappiamo di poter fare, con grande rispetto degli avversari".

Pisa - Perugia: probabili formazioni

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Toure, Nagy, Gargiulo; Morutan; Moreo, Gliozzi. All. D’Angelo.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Capezzi, Santoro, Paz; Luperini; Matos, Di Carmine. All. Castori.

Serie B, Pisa - Perugia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Serie B, Pisa - Perugia, anticipo della 26a giornata di serie B, in programma questa sera - venerdì 24 febbraio - alle 20.30, allo stadio Arena Garibaldi, sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.