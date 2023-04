Serie B, pubblico record negli stadi: la migliore stagione degli ultimi vent'anni

La Serie B riempie gli stadi d'Italia. Una stagione da record per il campionato cadetto, avvincente sotto ogni punto di vista. Soprattutto per quanto riguarda il pubblico. Bari, Cagliari, Genoa, Palermo, Parma o Reggina sono solo alcune delle big che stanno animando la classifica e, ancora di più, il flusso di tifosi in giro per il Paese. Un torneo che piace, che coinvolge e che riporta - dopo l'onda d'urto negativa dell'epoca Covid - migliaia di persone sugli spalti. Il numero di presenze allo stadio è tornato ai livelli di 20 anni fa (dal 2003/2004), basti pensare che solo nell’ultimo turno erano quasi 132mila sui dieci campi cadetti, superando il primato stabilito all’11a giornata (allora il record fu di 128.391).

Nel dettaglio, i dati partita per partita dell’ultima giornata. Ascoli-Brescia 6628; Bari-Benevento 21.082; Cagliari-Sudtirol 16.123; Cosenza-Pisa 9200; Genoa-Reggina 30.775; Modena-Cittadella 10.418; Parma-Palermo 14839; Perugia-Frosinone 6868; Spal-Ternana 8787; Venezia-Como 6592. In assoluto, la partita con più presenze di tutto il campionato resta Genoa-Bari, ultima giornata d’andata a cui assistettero 48.877 spettatori. La media spettatori del campionato è di 97.366 a giornata.

Sfida Genova - Bari

Marassi e San Nicola, Genoa e Bari, sono gli impianti con i numeri più alti della B. A Genova venerdì scorso è stata superata quota 30 mila (30.755) per l'anticipo contro la Reggina. A Bari erano invece 21.082 per la sfida con il Benevento, davanti alla Unipol Domus di Cagliari per la gara dei rossoble contro il Südtirol (16.125 spettatori).