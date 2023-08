Serie B, quarta giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato arrivata ieri, la serie B ritrova il suo format classico a 20 squadre e dal prossimo fine settimana propone il pacchetto completo di 10 partite. Inizia la stagione anche per Brescia, ripescato al posto della Reggina, esclusa, e Lecco, che ha visto confermata la promozione sul campo dai giudici (giocherà all'Euganeo di Padova le partite casalinghe).

Intanto le partite del turno infasettimanale regalano emozioni e sorprese: la Samp di Pirlo è già in crisi: una vittoria e due ko casalinghi consecutivi fanno tremare gli oltre ventimila cuori blucerchiati di Marassi. Il Venezia passa a Genova e diventa subito una delle più serie candidate ad un torneo di vertice. Sogna anche il Catanzaro, che in un Ceravolo sold out strapazza lo Spezia di Alvini (anche l'altra ligure pare già in crisi) e sale a 7 punti con i lagunari.

A comandare è un super Parma, che espugna il campo del Pisa e rispetta, al momento, i pronostici degli addetti ai lavori e dei bookmakers: la squadra di Pecchia è la favorita per la A diretta.

Anche il Palermo comincia a correre: la vittoria a Reggio Emilia è un segnale forte alle naviganti. Si risveglia la Cremonese, che sbanca il campo di una derelitta Ternana e inizia la risalita verso i vertici. Il Bari frena in casa contro il Cittadella, ma resta sulla scia delle grandi. Sorpresa Modena: blitz a Catanzaro e secondo successo in altrettante gare giocate.

Serie B, 4a giornata: programma e orari

Sabato 2 settembre 2023

ore 18.30 MODENA - PISA

ore 18.30 PALERMO - FERALPISALÒ

ore 18.30 PARMA - REGGIANA

ore 18.30 SÜDTIROL – ASCOLI

Domenica 3 settembre 2023

ore 16.15 BRESCIA - COSENZA

ore 18.30 CREMONESE - SAMPDORIA

ore 18.30 SPEZIA – COMO

ore 18.30 TERNANA – BARI

ore 18.30 LECCO - CATANZARO

ore 20.45 CITTADELLA - VENEZIA

Serie B, 4a giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.