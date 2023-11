Serie B in tv, dove vedere tutte le partite della 13a giornata

Dopo i recuperi della seconda giornata, la serie B prosegue rapidamente il suo cammino con la 13a di andata, che scatta domani con l'anticipo serale da non perdere, al Penzo, tra Venezia e Catanzaro, due autorevoli candidate alla promozione e rivali della capolista Parma.

Vanoli contro Vivarini: il primo ha nel mirino la vetta, il secondo vuole restare agganciato al treno delle prime. Grandi attaccanti, bel calcio e posta altissima: ingredienti per un venerdì entusiasmante.

Sabato si giocano cinque partite. Attesa per la sfida Modena - Samp: canarini in zona promozione, blucerchiati sulla strada verso la normalità, ma ancora alle prese con la zona retocessione. Nessuna delle due può sbagliare.

Attesa una risposta importante dal Bari di Marino, impegnato sul campo del fanalino di coda Feralpisalò: pugliesi ottavi, ma con tanta voglia di riavere presto un posto nelle alte sfere. Zaffaroni, però, non può fallire in casa se vuole sperare nella salvezza.

Domenica altre quattro gare per completare il quadro. Debutta Breda con la Ternana e prova a fare un brutto scherzo al collega Alvini, dello Spezia: se i liguri perdono, salta la panchina dell'allenatore toscano.

quasi un testacoda tra Lecco e Parma. Bonazzoli, dopo il punto ottenuto proprio contro lo Spezia nel recupero, sogna una vittoria storica per i suoi, che varrebbe un salto fuori dalla zona pericolo. Ma la corazzata di Pecchia fa davvero paura e non vuole sprecare questa chance di allungare ancora in vetta.

Il Palermo, terzo in solitudine dopo la vittoria sul Brescia, ospita il Cittadella e sogna l'approdo in zona serie A diretta. Al Barbera sarà una bolgia.

Serie B, 13a giornata: programma e orari

Venerdì 10 novembre, ore 20,30

Venezia - Catanzaro

Sabato 11 novembre, ore 14

Sudtirol - Pisa

Feralpisalò - Bari

Ascoli - Como

Cosenza - Reggiana

Sabato 11 novembre, ore 16,15

Modena - Sampdoria

Domenica 12 novembre, ore 16,15

Spezia - Ternana

Lecco - Parma

Brescia - Cremonese

Palermo - Cittadella

Serie B tredicesima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.