Serie B, Venezia Spezia: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La 5a giornata di serie B si apre con l'anticipo tra due big della categoria, Venezia e Spezia, al Penzo. A pochi giorni dalla partita i veneti attendono l'americano Tessmann, impegnato con la Nazionale USA ma che, a differenza dei compagni Pohjanpalo e Joronen, anch’essi convocati dalle rispettive selezioni e già tornati a disposizione del tecnico Vanoli, potrebbe fare rientro in laguna soltanto nella mattinata di venerdì, rendendo difficile il suo impiego nel match con i liguri. Il club sta spingendo con la federazione a stelle e strisce per far rientrare il proprio tesserato entro la giornata di giovedì.

I lagunari sono partiti molto bene: 8 punti in quattro partite e quarto posto in solitudine. I ragazzi di Vanoli, dopo aver centrato i play-off nella scorsa stagione, puntano a migliorarsi ancora strizzando l’occhio alla promozione diretta.

Inizio da incubo per i liguri, che hanno come obiettivo l’ immediato ritorno in A. Un punto in 4 partite. Ko al Picco contro il Como prima della sosta. La panchina di Alvini già scricchiola.

Venezia - Spezia, probabili formazioni

VENEZIA(4-3-1-2): Joronen, Candela, Idzes, Sverko, Zampano, Ellertsson, Tessman, Busio, Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.

SPEZIA(4-3-3): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Reca, Bandinelli, S. Esposito, Zurkowsky, Verde, Moro, Antonucci. All. Alvini.

Venezia - Spezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Venezia - Spezia, anticipo della 5a giornata di serie B 2023/2024, si gioca venerdì 15 settembre alle 20:30 al Penzo. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.