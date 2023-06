Serie C, finale play-off Foggia - Lecco: dove vedere la partita in tv e in streaming

La quarta promozione in serie B si decide tra questa sera e domenica prossima. Scatta la finale play-off di serie C. Una finale a sorpresa, tra il Lecco - autentica rivelazione della categoria - e il Foggia, che arriva da un percorso di straordinarie rimonte e dal sesto posto in regular season, al termine di un torneo tribolato, con quattro allenatori in panchina. L'ultimo di questi, il maestro Delio Rossi, in due mesi scarsi ha trasformato la formazione pugliese in una corazzata. Che ora sogna a occhi aperti. Alle ore 21.30 si parte proprio dallo Zaccheria, casa del Foggia che attende con oltre 12mila spettatori l'arrivo del sorprendente Lecco, reduce dal clamoroso colpo all'Orogel Stadium di Cesena nella semifinale di ritorno. I rossoneri di Delio Rossi, dopo aver eliminato Potenza, Audace Cerignola, Crotone e Pescara, vogliono la promozione in cadetteria. C'è però da sfatare la maledizione dell'ultimo atto che ha visto i Satanelli subire cocenti delusioni nel 2007 e nel 2016 rispettivamente contro Avellino e Pisa. Ora, però, è giunto il tempo del riscatto. Dall'altra parte del campo ci saranno però i lombardi di Foschi galvanizzati dal successo in rimonta contro il Cesena: ko per 2-1 nel primo round in casa, i blucelesti hanno ribaltato l'esito finale battendo gli emiliani ai calci di rigore dopo che Buso aveva ristabilito l'equilibrio. Il ritorno è in programma domenica alle 17.30 al Mario Rigamonti-Mario Ceppi (poco meno di 5mila posti), quando di conoscerà il nome della squadra promossa in Serie B dopo Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro.

Foggia - Lecco: probabili formazioni

Foggia (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Ogunseye, Peralta. A disp. Raccichini, Thiam, Markic, Di Pasquale, Garattoni, Di Noia, Odjer, Capogna, Iacoponi, Beretta. All. Rossi.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Lepore; Zambataro, Zuccon, Ardizzone, Girelli, Martorelli; Buso, Pinzauti. A disp. Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Battistini, Stanga, Ilari, Cusumano, Scapuzzi, Galli, Mangni, Bunino. All. Foschi.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo.

Serie C, finale play-off Foggia - Lecco: dove vedere la partita in tv e in streaming

Foggia - Lecco, finale di andata dei play-off di serie C, in programma questa sera, alle 21:30, allo stadio Zaccheria, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Eleven Sports, Dazn, Sky e in chiaro su Rai 2, con il segnale che sarà ritrasmesso anche su Rai Italia per raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo. In streaming anche su Sky Go e Rai Play.