Serie C, Palermo - Padova: dove vedere la finale play-off in tv o in streaming

In uno stadio Barbera esaurito da giorni in ogni ordine di posto, si gioca domani sera la sfida che chiude la stagione 2021/2022 della serie C: la finale di ritorno dei play-off per andare in B. La ventesima formazione cadetta del torneo 2022/2023 sarà decisa dalla sfida di domani sera alle 21,15. Palermo - Padova sarà anche una sfida da record a livello mediatico e di pubblico: la Rai assicurerà la visione globale del match, mentre sugli spalti ci sarà il record di spettatori del calcio italiano in questa stagione per quanto riguarda le partite decisive in cui è stato assegnato un titolo, con oltre 30mila presenze, più di quelle registrate a Reggio Emilia nel giorno dello scudetto del Milan.

Il Palermo riparte dalla vittoria dell'andata a Padova (0-1) di una settimana fa, che gli permetterà di giocare anche per il pareggio. Al Padova di Oddo non resta che fare l'impresa nella bolgia del Barbera. I veneti hanno già perso una finale play-off l'anno scorso contro l'Alessandria e non vorrebbero rivivere l'esperienza per la seconda stagione di fila.

La vigilia di Massimo Oddo

Il tecnico del Padova, campione del mondo a Berlino nel 2006, pronto per la battaglia: "Sappiamo di andare su un campo difficile e caldo, ma abbiamo tutta l’intenzione di ribaltare il risultato. Siamo sotto di un gol nel primo tempo, dobbiamo recuperare un gol nel secondo tempo. Servirà una grande partita di coraggio e di tecnica. Ci vuole positività ed entusiasmo. Ci teniamo tanto per la città, per i tifosi, per la piazza".

Palermo - Padova: dove vedere la partita in tv o in streaming

La finale di ritorno dei play-off di serie C, Palermo - Padova, in programma domani sera al Barbera alle 21,15, andrà in onda in diretta tv in chiaro su Rai2 e in streaming su Eleven Sports e su Sky Sport.