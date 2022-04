Spezia-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il derby di serie A dei “rapaci” (aquilotti bianconeri contro aquile biancocelesti) si gioca su due tavoli, ovvero quello dell’Europa e della salvezza. Lo Spezia ha bisogno di assicurarsi un extrabudget di punti per assicurarsi con il conforto della matematica quanto prima la salvezza, la cui quota potrebbe impennarsi dopo gli exploit della Salernitana. Discorso diverso per la Lazio, a caccia del successo che permetta di sfruttare opportunamente rallentamenti e frenate delle dirette concorrenti ad un posto nelle prime sei, ancora raggiungibile a patto di riprendere a marciare spedita confermando peraltro il positivo trend in trasferta (tredici lunghezze incamerate nelle ultime sei partite estrerne). Precedenti che sorridono ai biancocelesti, sempre vittoriosi nei tre confronti finora disputati (6-1 nella gara di andata all’Olimpico), anche nel bilancio con le squadre liguri, regolarmente battute negli ultimi sette incroci proposti dal calendario.

S pezia-Lazio , le scelte di Thiago Motta

Maggiore, capitano della formazione ligure, si è riaggregato al gruppo a pieno regime e sembra destinato ad una maglia da titolare, mentre non sarà della partita Erlic, appiedato dal giudice sportivo. Davanti a Provedel probabile il ricorso alla difesa a quattro, con Amian a destra, il rientrante Reca a sinistra ed in mezzo Nikolaou e Hristov (quest’ultimo sacrificato in un piano B che prevederebbe Ferrer terzino e l’accentramento di Amian). Nel 4-2-3-1 dinamico, a schermare la difesa ci sarà la coppia composta da Kiwior e Maggiore, mentre a supportare Manaj di punta ci saranno Agudelo coadiuvato sugli esterni da Bastoni e Gyasi. Tra le opzioni a disposizione del tecnico, un Verde spendibile tra le linee (ma ultimamente poco impiegato), Bourabia che potrebbe essere utilizzato in staffetta con Maggiore e Kovalenko, che insidia la titolarità di Bastoni.

S pezia-Lazio , le scelte di Sarri

Le perplessità del tecnico biancoceleste riguardano perlopiù pacchetto difensivo e linea mediana. Tra i pali si sistemerà infatti Strakosha, mentre le imperfette condizioni fisiche di Pedro vedranno la riconferma del tridente offensivo visto nelle ultime settimane e composto da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. A centrocampo, più Lucas Leiva che Cataldi, sembra invece attardato Basic nel ballottaggio con il favorito Luis Alberto. Retroguardia con ancora maggiore libertà di scelta: Patric in vantaggio su Luiz Felipe per affiancare Acerbi al centro, sugli esterni si dovrebbero sistemare Lazzari e Marusic, con le alternative rappresentate da Hysaj e Radu per cui si prospetta una partenza dalla panchina.

S pezia-Lazio , le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel, Amian, Hristov, Nikolaou, Reca, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Agudelo, Gyasi, Manaj. All. Thiago Motta

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

S pezia-Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.