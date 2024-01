Chi vincerà la Supercoppa Italiana 2024, le quote dei bookmakers

Si svolgerà tra giovedì 18 e lunedì 22 gennaio la Supercoppa Italiana 2024, che segnerà il debutto della formula a quattro squadre. A prendere parte alla competizione, che si svolgerà in Arabia Saudita, Napoli (campione d'Italia in carica), Inter (vincitrice della Coppa Italia), Lazio (seconda nell'ultimo campionato) e Fiorentina (finalista della Coppa Italia). Il trofeo, nell'ultima edizione, è stato vinto dall'Inter, che travolse lo scorso 18 gennaio con un secco 3-0 il Milan di Stefano Pioli. Ad aprire il torneo, giovedì 18, sarà Napoli-Fiorentina, mentre il giorno seguente si giocherà l'altra semifinale Inter-Lazio.

Supercoppa Italiana 2024, la favorita alla vittoria finale

Grande favorita per la vittoria della Supercoppa Italiana 2024, secondo i bookmakers, è l'Inter di Simone Inzaghi. Il successo dei nerazzurri, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin ed Eurobet), è infatti quotato tra 1.80 e 2. Alle spalle di Lautaro e compagni il Napoli di Walter Mazzarri, che sta vivendo fin qui una stagione quanto mai tribolata: la quota del trionfo dei partenopei si aggira tra 3.75 e 4. Segue poi la Fiorentina, quotata tra 5.25 e 6, mentre la Lazio, per i bookie, è la formazione con minor chance di vittoria, con una quota fissata a 6.50

Vincente Supercoppa Italiana 2024, le quote Snai

Inter 1.85

Napoli 4

Fiorentina 5.50

Lazio 6.50

Vincente Supercoppa Italiana 2024, le quote Bwin

Inter 2

Napoli 4

Fiorentina 5.25

Lazio 6.50

Vincente Supercoppa Italiana 2024, le quote Eurobet