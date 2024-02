Torino-Lazio: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

La sconfitta dell’Olimpico contro il Bologna – la prima casalinga del 2024 – arrivata dopo l’1-0 al Bayern in Champions mette la Lazio nelle condizioni di non poter più sbagliare. Il distacco dalla zona Europa comincia a farsi cospicuo, e la vicinanza degli scontri diretti in trasferta con la Fiorentina ed in casa col Milan della prossima settimana (a distanza di cinque giorni l’uno dall’altro) impone un repentino cambio di passo. Anche perché in classifica alle spalle dei biancocelesti c’è il Torino che in caso di vittoria in questo recupero, valevole per la ventunesima giornata, potrebbe mettere la freccia. Numeri importanti, quelli dei granata, che davanti ai loro tifosi non perdono in campionato da inizio novembre (diciassette punti nelle sette partite più recenti): la formazione di Juric ha la terza miglior difesa del torneo – con dodici clean sheet stagionali, solo l’Inter con quindici sta facendo meglio – ed è una delle tre squadre (al pari di Inter e Atalanta) a non avere perso alcuna partita in Serie A nel 2024. I confronti più attuali vedono però in vantaggio la Lazio: nelle stagioni dalla 2019/2020 in avanti, i biancocelesti conducono per quattro vittorie ad una, con quattro segni X. L’unica vittoria granata nel periodo è quella dello scorso aprile, ottenuta di misura nella Capitale.

Torino-Lazio, le scelte di Juric

Granata con la difesa praticamente a pezzi: in infermeria ci sono ancora Buongiorno, Rodriguez e Schuurs, Tameze è alle prese con l’influenza (ma potrebbe farcela) e Djidji ha una caviglia in disordine ma proverà a stringere i denti per completare la retroguardia davanti a Milinkovic Savic nella quale figurano anche Lovato e Masina. Bellanova e Lazaro dovrebbero presidiare le fasce, anche in considerazione del forfait di Vojvoda (ai box col mal di schiena), in mezzo spazio a Ilic e Linetty più Ricci in posizione più avanzata con il sacrificio di Vlasic al quale dovrebbe essere concesso un turno di riposo, mentre in avanti agiranno in tandem Sanabria e Zapata.

Torino-Lazio, le scelte di Sarri

Scontata l’assenza di Patric e Rovella, che devono ancora risolvere i rispettivi problemi fisici. Migliore invece la situazione di Zaccagni e Vecino, sebbene solo il secondo abbia qualche chance di scendere in campo per uno scampolo di partita, qualora le sue condizioni diano sufficienti garanzie. Formazione che pertanto che dovrebbe prevede Provedel tra i pali, protetto da una difesa composta dal rientrante Romagnoli e Gila in mezzo, con Lazzari e Marusic favoriti sul recuperato Hysaj e Pellegrini come laterali. Sulla mediana spazio ancora a Cataldi con ai fianchi Guedouzi e Luis Alberto in netto vantaggio per il posto da titolare su Kamada. In avanti, Immobile – avanti su Castellanos – a guidare il tridente con Isaksen e Felipe Anderson esterni offensivi.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Djidji, Lovato, Masina, Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro, Ricci, Sanabria, Zapata. All. Juric

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Torino-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Lazio, in programma giovedì 22 febbraio alle 20.45 allo Stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.